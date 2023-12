Sempre ens rebia amb una somriure a la cara. No dominava el castellà però les dos parts fèiem tot el possible per entendre’ns. Amb el nostre rudimentari anglès i el seu interès, ens acabàvem comunicant. Tot i el seu aspecte físic, no devia sobrepassar més enllà dels trenta-cinc anys. D’alçada normal i caràcter afable, el nostre interlocutor, a qui li dèiem amb molta estima Josef, era un dels centenars de treballadors que hi havia al vaixell, un creuer dels nombrosíssims que solen sovintejar en estiu. Alt com un gratacel i extens com una ciutat surant, el nostre vaixell no deixava de sorprendre’ns a mesura que passaven les hores. A poc a poc, escorcollàvem cadascun dels racons, les estances i les sales que en formaven part de tot el conjunt. L’hora del dinar o del sopar era l’ocasió per enraonar i burxar en les vides dels treballadors d’una activitat que, fins aleshores, era una gran desconeguda per a tots nosaltres. Tanmateix, darrere de tot la joia, el luxe i les comoditats que hi havia al nostre voltant, sabíem que hi havia l’altra cara: la dels horaris laborals inacabables, la dels sous escarransits, la del sacrifici i l’esforç dels treballadors per ajudar les seues famílies al seu país d’origen i la de la manca de drets laborals en un indret on sembla que tot el dia és festiu.

El rictus de Josef no variava substancialment. Ni de nit ni de dia. Un somriure era la seua millor carta de presentació. O, potser, un escut perquè no burxarem en la seua vida o, fins i tot, perquè no ficàrem el dit a la nafra d’una història vital que, de ben segur, no hauria estat gens fàcil, segurament en algun país asiàtic si tenim en compte el seu aspecte físic. De matí, a l’hora del desdejuni, sabíem que no hauria dormit moltes hores però la seua alegria era sorprenent i contagiosa. I, de nit, després d’una dura jornada de treball, el mateix semblant, el seu somriure i la seua expressió era el seu millor actiu. La seua vida al vaixell no diferenciava el dia de la nit, ni tampoc el dia de la setmana, ni dilluns ni dimecres ni dissabte. Tots els dies eren laborals. Dies rere dies i així transcorrien les setmanes i els mesos en alta mar mentre la seua família era molt lluny, a moltes hores de distància. Les seues jornades començaven ben de matí amb el desdejuni, continuaven a migdia amb el dinar i, per adobar-ho tot, acabaven amb el sopar. Sols tenien una miqueta de descans entre el dinar i el sopar. Quan el vaixell arribava al port d’alguna ciutat, ni tan sols podien baixar a visitar-la. Primer era el deure laboral. Després el temps de lleure i esbargiment. A poc a poc, la nostra curiositat era satisfeta amb algun aspecte desconegut. Tenien el menjar pagat però havien d’abonar les vídeo-conferències per parlar amb la parella i els fills. Tot això, per un sou que, al canvi, fregaria els 800 euros mensuals, com així ens va reconèixer amb cara de resignació però, també, de conformisme. La seua família ben bé s’ho mereixia, devia pensar el nostre amic Josef. Qualsevol sacrifici era ben vingut.

És per això que les notícies que s’han publicat al llarg de les darreres setmanes sobre la precarietat laboral i la situació de pluriocupació de moltes persones en el mercat laboral m’ha fet recordar el cas del nostre amic Josef. No obstant, la situació de pluriocupació es pot produir en aquelles persones que tenen el ‘privilegi’ de tindre el temps suficient per atendre les dos feines. Una gran majoria, però, en tenen una que els ocupa una part considerable del dia i, per tant, no tenen les hores suficients per combinar-la amb una altra. Inestabilitat i precarietat laboral a parts iguals: horaris extensos per un sou d’allò més escarransit. La misèria és més a prop nostre del que sembla. Darrere de determinades situacions de luxe i joia pot amagar-se l’episodi més miserable que hom puga imaginar.