La igualdad es uno de los valores superiores de nuestro Estado. El articulo 13 de la Constitución prohíbe la discriminación por razón, entre otras causas, de sexo y se sobreentiende que cuando la Constitución se refiere a los trabajadores (art. 7) a los ciudadanos (art.9), al individuo (art.9), a la dignidad de la persona (art10) …las mujeres también deberíamos ser sujetos constitucionales. Sin embargo, la realidad ha mostrado y sigue mostrando que para que no nos maltraten, maten o para que podamos representar a la ciudadanía hemos necesitado leyes específicas como la ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que pronto cumplirá 17 años. Una ley que ha cambiado la composición de las Cámaras y que se ha extendido, sin precepto que obligase, a la composición de los Ejecutivos. Pero como la cabra tira al monte, recién formado el gobierno estatal paritario, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que llamar al orden porque, una vez sueltos, los ministros se habían rodeado de «compañeros» para ocupar los puestos del ministerio.

Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez, ha impulsado una nueva ley de paridad que también contiene medidas para evitar que las mujeres sean expulsadas de los espacios de poder. La ley de 2007 estableció el principio de presencia equilibrada en las listas electorales (no más de 60%, no menos de 40% para cada uno de los sexos), mientras que la que llega al Congreso busca este equilibrio en órganos de gobierno, como son el consejo de ministros. No faltan voces que cuestionan y tildan de innecesarias estas normas diseñadas para evitar que el peso de siglos de historia de discriminación hacia las mujeres y de las inercias patriarcales todavía existentes en las estructuras de poder, acaben pasando por encima de mitad de población. Los hechos, desgraciadamente, son tozudos cuando se trata de igualdad y resulta fácil desmontar la falacia de que ya vivimos en una sociedad igualitaria en términos de poder político, si bien justo es reconocer, que algo se ha notado.

Los últimos movimientos del ecosistema político valenciano (la marcha por motivos distintos de Rebeca Torró y de Ana Vega, de las portavocías del PSPV y Vox, respectivamente) suponen un buen baño de realidad ya que nos muestran una nueva foto de la vergüenza en les Corts Valencianes. La ignominia ahora no es una Mesa de las Corts gobernada exclusivamente por varones (así arrancó la legislatura botánica en 2015, lo que dio pie a un cambio del reglamento que obliga ahora al equilibrio de sexos en la Mesa), sino la de una Junta de Síndics que quedará integrada sólo por hombres cuando se materialice la sustitución de la síndica de Vox.

Cuando en mayo presentamos el informe Poder e Igualdad ya apuntamos como principal conclusión de esta radiografía sobre el poder valenciano en los 40 años de autonomía que, aunque ley de 2007 había sido clave para impulsar el acceso de las mujeres a la primaria línea de la política, había que andarse con pies de plomo. Que existían rendijas por las que se escurre la igualdad. Y una de ellas era la portavocía de los grupos parlamentarios, un nombramiento que está en manos de los partidos políticos (con cúpulas masculinizadas) y, como otros muchos cargos unipersonales, exento de exigencias normativas de igualdad.

Tal es así que en las diez legislaturas ya terminadas, sólo un tercio de quienes han ocupado este cargo han sido mujeres. La última legislatura del Botànic nos ofreció, ya en su tramo final, una imagen insólita de una junta de síndicas. Y lo fue en buena medida como consecuencia de una carambola ya que ni siquiera fue paritaria en sus inicios. Con todo, y cuando parecía que sería impensable un retroceso de tal calibre como una junta de síndics exclusivamente masculina (de facto, supone remontarse a la década de los 80), tenemos que digerir ahora, y no sabemos por cuánto tiempo, que de nuevo sean ellos los protagonistas absolutos en los grandes debates, los dueños y señores de la oratoria y de la estrategia en el Parlamento valenciano. De nuevo.