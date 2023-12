Durant l’estiu de 2019 un equip de científics de la Universitat d’Otago (Nova Zelanda) va concloure que el mític monstre del llac Ness, a Escòcia, podria ser en realitat una anguila gegant. Després d’un any d’investigacions, en què analitzaren més de dues-centes mostres d’aigua a diferent profunditat, varen asseverar que no hi havia proves de l’existència de cap rèptil marí prehistòric; i sí, en canvi, d’una quantitat molt significativa d’ADN d’anguila.

No he pogut saber quin fou el pressupost d’aquell estudi, però segur que els hauria eixit més a compte contractar un parell de llauradors catarrogins. Perquè, dècades enrere –abans de la crisi que pateix l’Albufera–, hi hagué una època en què els camperols trobaven sovint, a sèquies i bancals, anguiles de tamany exorbitant que remuntaven des del llac fins a l’horta. D’aquesta manera, sabem també que, durant la segona meitat del segle XIX, el llit del Túria s’omplia diàriament de vagarosos que anaven a la caça de les múltiples anguiles que circulaven pel riu –i que no devien tindre res a envejar a les escoceses.

Així, el 18 de juny de 1863 el diari La Opinión es feu ressò de la captura d’una «monstruosa anguila» que havia tingut lloc en «las poéticas orillas del Guadalaviar». Sembla que la fera en qüestió s’havia fet famosa: «ha hecho hablar de si a toda València»; i que, lluny d’infondre temor als pescadors, s’hi establí una competició per a veure qui la capturava primer. Per això, jornada rere jornada, «el manso Turia» s’omplia de «gente pacífica que con metódica constancia [...] habían dispuesto sabios estratagemas para engañar» una anguila que, després de molt d’esforç, aconseguiren atrapar «unos pescadores novicios». Per a desesperació, tot siga dit, dels més veterans i acreditats, que «han roto las cañas convencidos de la inutilidad de la experiencia y la vanidad de la ciencia».

Finalment, l’anònim periodista també detallava que «fue precisa la fuerza de tres hombres para arrancarla del seno del río». I que, entre els triomfadors, «se agita el pensamiento de rifar este precioso animalito» per a obtindre uns rals amb els quals alleugerir el dolor que tenallava les famílies dels morts i ferits en la catàstrofe que, quinze dies abans, havia commocionat el municipi de Russafa; i de la qual us parlaré la setmana –l’any– que ve. Salut!