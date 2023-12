En noviembre, el registro Europhyt-Traces de la Comisión Europea confimó la presencia de Thaumatotibia leucotreta ( ‘Falsa polilla’) en una partida de granadas de Marruecos. La identificación no la llevó a cabo, digamos, un cualquiera, se localizó en el Puerto de Almería y las sospechas del Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal (la ‘Fito’) fueron confirmadas por el Laboratorio Nacional de Nematodos y Artrópodos (CSIC). La interceptación hubiera pasado por ser una más de no haber mediado la excepcional circunstancia de que Marruecos es uno de los pocos países africanos en los que esta plaga no está declarada.

AVA-Asaja primero e Intercitrus después, hicieron saltar las alarmas. La eurodiputada española, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, reaccionó también en idéntido sentido. Todos hemos exigido a la CE lo mismo: que una delegación comunitaria de inspectores viaje a Marruecos, a la zona afectada y compruebe in situ la posible infestación y su alcance. Hablamos de una plaga cuarentenaria, declarada en el top 20 de los virus, bacterias, hongos, artrópodos o nemátodos no presentes en la UE que mayor impacto social, económico y mediambiental generan tanto en el agro como en el ámbito forestal. Es la misma por la que estuvimos años peleando para que, en el caso de los cítricos, impusieran a todos los países que la padecen un tratamiento de frío. Y en 2022, por fin, lo logramos: Bruselas reguló un cold treatment similar al que aplican la inmensa mayoría de potencias con producción citrícola que salvaguardar. Fue una victoria parcial, porque la mayor parte de envíos de Sudáfrica siguen sin cumplirlo hoy y solo se reguló para los de naranjas, pese a que las mandarinas también lo sufren. Pero se trata de una plaga muy polífaga, capaz de atacar hasta 70 especies vegetales pertenecientes a 50 familias distintas (a vid, aguacate, mango, melocotones, algodón, maíz, berenjena, pimiento, a las rosas…). Es una amenaza pues para el conjunto del sector hortofrutícola. Y lo es, como en el caso sudafricano, dado el peso como proveedor de la UE del país sospechoso: Marruecos es el primer proveedor no comunitario de frutas y hortalizas de España y el quinto para el conjunto de la UE, a corta distancia de los cuatro primeros. No nos vale, dada la gravedad de la acusación y la solvencia de quien intercepta e identifica (la Fito española), con un desmentido oficial en origen. Es la UE la que debe asegurarse de que un país tercero no juega con la sanidad vegetal de todo un sector.