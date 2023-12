Com seguí l'episodi, ja ho sabem. Però Isabel de Villena ho descriu tot amb molt de detall. Sembla que la Mare de Déu es va agenollar a pregar i s'aparegué sant Miquel i tota la cort celestial -"aquella multitud", diu l'abadessa-, i unint-se'ls altres arcàngels i sant Josep, començaren a cantar -supose que un villancet, la lletra del qual, en llatí, ens dona Villena. I de seguida "ab aquesta melodia, venint l'hora e temps (...) ixqué lo Senyor del ventre virginal de la mare sua sens dar-li nenguna dolor, lleixant-la verge e pura". No es podia demanar més.

Amb el xiquet Jesús ja allà, la cort celestial l'adora i mentre, l'infantet -que ja estava en la falda de sa mare-, "fermà lo seus amables ulls en la faç de la sua santísisma mare, mostrant adelitar-se en aquella com a cosa a ell pus cara que tot lo restant del món". Cal dir que Maria, en veure el xiquet "fon recomplida d'alegria tanta que estimar ni recontar no es pot".

La criatureta nou nata, però tenia fred. I la mare el va bolcar, i "tenint-lo la senyora així bolcadet, lo Senyor lleixà de plorar, mostrant que havia pres plaer ab aquella robeta que l'estalviava del fred". La Mare de Déu sembla que es va posar contenta i Isabel de Villena -bona reportera de l'esdeveniment- diu que li va dir: "... ara, vida mia, sou calfat e recreat ab aquests pobrellets drapellets".

En un capítol diferent, la monja de la Trinitat ens explica com l'infant fou "conegut e reverit per lo bou e ase" i en el següent ja ens conta com arribaren els pastors, avisats per l'àngel. Els quals, rere ser alliçonats per Maria -que, òbviment, predica la bona nova i capta fidels al seu fill-, "estaven tan elevats que els paria que ja fossen en paradís, e, per mostrar lo gran goig que dins les ànimes tenien, lleva­ren-se a ballar e cantar, desitjant lloar e magnificar lo Se­nyor e la sua excel·lent mare". Sembla que allò va durar hores: "ab molta alegria, festejaren la senyora una gran part de la nit, e acostant-se la matinada, despedits de sa mercé, los virtuosos pastors tornaren a les cabanyes sues." I ja tindríem la nit de Nadal passada.

Però com la cosa caminava cap a la tragèdia -ja ho sabeu-, en el següent capítol l'abadessa narra la circumcisió -primer escampament de la sang de Jesucrist. Jo me'l saltaré i parlaré del següent episodi: l'arribada dels reis d'Orient. Però això ja ho veurem la setmana que ve, que no vull desvetllar més del que toca ara.