Regalo de Reyes

Esta semana y la siguiente son complicadas porque hay que hacer regalos y ya se sabe que si te equivocas, los interesados te lo estarán reprochando un año entero. Por eso les sugiero un regalo que no falla nunca: las palabras que al beneficiario del regalo le gustaría oir. ¡Ah las palabras! Hay tanta gente que vive de ellas: desde los políticos hasta los periodistas pasando por mi propio gremio, el de los lingüistas. De maneras diferentes: los primeros las envilecen, los segundos las usan, nosotros las estudiamos. Por estas fechas los medios y las redes se llenan de votaciones y cuenteos para honrar las llamadas «palabras del año», que vienen a ser como los premios Goya del vocabulario. Por ejemplo la RAE, organismo habitualmente serio, declaró el pasado año 2022 a inteligencia artificial como palabra –realmente, expresión– del año. Veremos este 2023, que ya termina, por dónde nos sale Fundéu, el rostro populista de la RAE que se encarga del asunto. Concurre una docena de términos: amnistía, ecosilencio, euríbor, FANI, fediverso, fentanilo, guerra, humanitario, macroincendio, polarización, seísmo, ultrafalso.

Adivino una sonrisa irónica en el rostro de mis lectores. ¿Qué se cree, que somos tontos y que no nos hemos dado cuenta de que quieren que salga amnistía: por eso la rodean de palabras que no ha oído casi nadie (FANI, fediverso, fentanilo…, ¡por favor!) o de obviedades tipo guerra (como si alguna vez no hubiera habido guerras en algún sitio). No sean malpensados: ponen la voz amnistía en primer lugar porque es la primera por orden alfabético y como palabra es muy popular, unos la odian y otros la desean. Creo que pese a todo seguimos siendo unos pardillos en esto de promocionar palabras. Recomiendo algo de bibliografía (que es como llamamos los lingüístas a los entrantes del menú filológico): el ensayo de Victor Klemperer, La lengua del III Reich (1947) y Nineteen Eighty-Four, la maravillosa novela de George Orwell (1949). La primera es una recopilación de los eufemismos utilizados por los nazis para disimular sus atrocidades: la solución final para expresar el exterminio de todos los judíos, el departamento pediátrico para designar las salas en las que se experimentaba con los cuerpos de niños esclavizados, y todo así. La segunda obra es más radical, pues se centra en los neologismos de una neolengua cuyos términos resultan de combinar palabras del inglés para dotarlos de los significaddos requeridos por el partido único: crimestop (detención brusca del flujo mental cuando lleva a criticar al partido), goodthink (pensar solo lo que conviene al partido), ungood (para suavizar la palabra «malo» aplicada al Gran Hermano), etc.

Estos dos libros constituyen un buen regalo. Pero no se hagan ilusiones. Parece que este periodo liberal y democrático de la historia de Occidente terminará pronto. Ya van apareciendo eufemismos y neologismos que recuerdan a los de Klemperer y Orwell. Por ejemplo esa palabra estúpida que últimamente tiene todo el mundo en la boca: sostenible. Acaba de decidirse la ampliación del puerto de Valencia hasta el doble de su capacidad porque se trata de una solución sostenible… que acabará con nuestras costas. Al mismo tiempo van a llenar las montañas de Teruel y Castellón de torres eólicas, otra solución sostenible… que arruinará las comarcas interiores para siempre. Esto son eufemismos, pero también hay neologismos. Uno de los más sangrantes es la solidaridad funcional que se han inventado en la UE y que consiste en que quien no quiera inmigrantes que pague veinte mil euros por cabeza. Realmente hay pocos motivos para felicitar el año nuevo.