Ya saben que el acento sobre el mensaje de estas fiestas realizado desde Zarzuela se puso en que ha sido uno de los menos vistos de la serie. Pero qué esperaban. Demasiadas veces los medios nos quedamos en la superficie, que es lo que menor esfuerzo requiere aunque en realidad apenas tenga chicha. En un territorio en el que la palabra del año ha sido polarización por encima incluso de amnistía, sale a la hora que sale un señor que más que neutral ha de ser neutro, que en esa dinámica de darse en el cielo de la boca entre un bloque y el otro se ha llevado lo suyo por designar a tal candidato para que intente componer el gobierno que ha compuesto y va a ponerse la gente como loca a ver qué dice el Borbón. Reconozco que esta vez no lo vi aunque sé perfectamente lo que dijo. En cambio del que sí me empapé aunque no pensaba seguirlo fue del que hizo en los premios asturianos de alto copete. Y tengo que decir que me pareció un discurso con enjundia expuesto con una soltura impropia de la dinastía en el que Felipe VI apostó por aquellos que se entregan en pos de la igualdad y por todos los avances científicos que apuntan a salvar a quienes más chungo lo tienen. Lo recuerdo porque al poco le tocó estar en el encuadre de la toma de posesión de Milei cuando este aseguró que «los planes contra la pobreza generan más pobreza» y no movió una pestaña no fuera a ser que Abascal y Ortega Smith largaran fiesta.

El resto del plantel cuenta con elementos de sobra para resultar más distraído y concitar la atención. Sánchez ha despedido el año con los Alcántara recalcándoles lo que «hemos reído, llorado, disfrutado y sufrido con vosotros» y no consta que ni Duato ni Imanol le dijeran «igual que nosotros contigo». Dado que en la acción de gobierno y de oposición no hay tregua que valga, María Jesús Montero, la vice más flamenca, ha aprovechado unas fechas cargadas de buenas intenciones para asegurar en plan jondo que «el referéndum no tiene encaje constitucional». La de actuaciones que le esperan a Zapatero.