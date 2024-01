En los pequeños pueblos pesqueros de Oregón, en la costa noroeste del Pacífico, un cartel alerta al viajero de paso: «Ruta para escapar de los tsunamis». En mitad de la vida tranquila de núcleos de no más de 300 habitantes, con sus bares con sándwiches de cangrejo y tartas de manzana, su tienda de surf, su licorería, su periódico local, su oficina de correos y su motel de carretera, la señal que avisa de escenas apocalípticas deja perplejo al turista ¿Cómo es posible que de repente pueda desaparecer el mundo? Después del partido redondo disfrutado contra el Villarreal, sería partidario de dibujar en una de las paredes cercanas a Mestalla otra advertencia: «Ruta para escapar de olas mexicanas», con un código QR para asociarse a LibertadVCF. ItMustBeLove86 bordaría el encargo.

Ante el equipo de Marcelino se asistió a un punto exacto de cocción, de rebeldía y de apetito, en el césped y en la grada, que debe guiar al equipo en unos tiempos muy inciertos para la institución. Con razón Baraja decía tras el partido que rehuía de toda tentación de lanzarse a la cuenta de la lechera, que prefería «disfrutar el momento». Disfrutar de competir, un ideal más factible conforme las brasas del descenso se alejan. El fútbol tiene una capacidad demoledora para tumbar todo pronóstico que, desde la experiencia o la intuición, pueda tener un aficionado, un periodista o un dirigente. Desde la deliberada intención de dejar abandonado a su suerte el destino del club, desde la desinversión más alevosa sufrida por un campeón europeo, ha acabado conformándose contra pronóstico un equipo joven y respondón, apoyado en la tradición de un manantial de cantera más antiguo que la propia oficialidad del estado de Singapur. «Dal letame nascono i fior» (Del estiércol nacen las flores), cantaba Fabrizio De André. Baraja ha leído la jugada, ha entendido el momento, conoce el contexto, sabe qué terreno volcánico pisa y cómo soplan los vientos en Mestalla. Ha conformado un bloque comprometido, de latido rabioso, que despierta un grado de identificación muy agudo, mientras nos empujaban en dirección contraria, hacia el desarraigo.

El desafío lanzado por Peter Lim ha obligado a dar la mejor versión de cada uno de nosotros. A vivir el valencianismo con un punto de tensión en el ejercicio de la militancia que no recordábamos. No hay una receta única y es comprensible el roce entre quienes opinan que el foco sobre el día de partido debilita la lucha societaria. Y al revés, que nunca, nunca, nunca se debe infravalorar lo que ocurra en el césped. Y que una buena clasificación no desacelera la necesidad de cambios estructurales. La fotografía exacta es la de la victoria contra el Villarreal. Una grada participativa, con pasión y memoria, que alienta a los jugadores, que ruge contra el palco, que honra a las leyendas. Un equipo irreverente que pasa por encima de un rival descolocado, de ciclo caducado. Un Valencia con Gayà y Pepelu comunicándose en valenciano, embajadores de la Diània de «barrancs encantats i serres foradades». El equipo de comarcas con el entusiasmo sin filtros de Sergi Canós y el nervio motivacional de Jaume Doménech a base de «va, tete». Fran Pérez bailando en baldosas y probando regates, Mosquera liderando la defensa, Guillamón con la mentalidad y el silencio de Castellanos para superar baches y juicios prematuros, Javi Guerra que será lo que se proponga y lo que Meriton le deje. Seguidores adolescentes a la cabeza del «Peter, vete ya», canteranos aguantando la bandera en el campo. Ni unos ni otros vivieron el doblete, ni unos ni otros se resignan. Firmo esa identificación.

No hay que moverse de ese punto. Ni caer hacia el fatalismo de las profecías autocumplidas, ni de conclusiones resabiadas. Ni convocar olas mexicanas, ni entregarse al «entertainment» con un club ahogado y sin capacidad de generar ingresos. Somos 45.000, más once, y ya sabemos cuál es la ruta a seguir.