No sé ustedes, pero yo, estas fiestas, he bebido por debajo de mis posibilidades. He pasado las navidades bebiendo miserablemente: poco, mal y a deshoras. Más que a factores endógenos, como mi contumaz reflujo gástrico o un posible hígado graso (Dios no lo permita), mi exigua ingesta alcohólica ha venido determinada por causas exógenas, a saber: mi reingreso en el mercado laboral y la incapacidad para dar esquinazo a la prole, más todavía después de que mis padres decidieran pasar estas semanas tan entrañablemente familiares haciendo el jipi por Marruecos a bordo de su autocaravana junto a otro jubilado, amigo de la infancia. Y claro, así no habido manera de tomar fuertemente, darle al alpiste, piar el turco, coger una toña, camelar con la lejía, pescar una merluza, agarrarse una curda, mamarse, pillarse una cogorza, envenenarse a gusto o ponerse, en definitiva, más ciego que una pelota. Así que ya les digo que a mí, personalmente, todavía me queda sitio en el cuerpo para meterme una última copa con la que cerrar el periplo vacacional. Estoy loco por privar, que decía Ramoncín. «One bourbon, one scotch, one beer», cantaba John Lee Hooker.

Algunos de ustedes habrán bebido de lo lindo, imagino. Un barrejat en ayunas antes de lavarse el careto, morapio con gaseosa para almorzar, el cremaet de después, un tercio cuando el ángelus, el vermut que remoja la banderilla del aperitivo, el tintorro de la comida, la mistela de la sobremesa, el cava para brindar por cualquier chorrada, los gintos del tardeo, el blanquito de Rueda para cenar, el carajillo del postre y la copita de orujo para afrontar con garantías de éxito digestivo una buena noche de farra. «Vamos muy bien, borrachos como cubas, ¿y qué?”», berreaban Obús. Ay, golfantes. Qué orgulloso se sentiría de ustedes Keith Moon, batería de los Who y uno de los bebedores más apasionados y obstinados que dio jamás el circo del rock. Cuentan que, durante el rodaje de Tommy, Oliver Reed, otro procaz dipsomaníaco, le retó a beber brandy hasta tumbarlo. Después de tres botellas, el fornido actor cayó inconsciente provocando las burlas del músico, que se fue a celebrar su victoria echando unas pintas en el pub debajo de su keli. A Richard Manuel, de The Band, le descubrieron en casa unas 2.000 botellas vacías de Grand Marnier después de una mudanza. Y es que el teclista se bajaba a diario ocho botellas de este delicado licor francés con el que, si se tocan ustedes el café, su vida no volverá a ser la misma. John Bonham, baterista de Led Zeppelin, tenía gustos más sencillos. Bebía vodka como los peces del villancico. Murió inconsciente, ahogado en su propio vómito, después de beberse 40 copazos del tirón, una cantidad absolutamente desaforada y mortal de necesidad. Hay músicos cuya imagen quedará asociada para la toda la eternidad a una determinada bebida. Keith Richards era un fijo del vodka con zumo de arándanos y, en su infinita sabiduría, procuraba meterse ante un par de clenchas para que aquello no cayera en el estómago vacío. Janis Joplin chupaba tanto Southern Comfort que la destilería le acabó regalando un abrigo de pieles por la impagable promoción que les hacía. Jim Morrison, tipo listo, prefería el Chivas Regal al Jim Beam si podía escoger. Durante su famoso lost weekend, John Lennon cayó en las garras de Harry Nilsson, insigne privota que convenció al beatle sobre las bondades del cóctel Brandy Alexander. Neil Young, por su parte, desarrolló una afición desmedida por el tequila durante la grabación del «Tonight’s the night». Algunas bandas y artistas decidieron poner sus conocimientos etílicos al servicio de la sociedad creando sus propios brebajes. Los Hellacopters sacaron su propio elixir, que mezclaba whisky escocés con bourbon americano. Iron Maiden tienen una línea de cervezas que no está nada mal, la verdad. Lemmy Kilmister, que al final de su vida cambió el Jack Daniel’s por el vodka por motivos de salud, ojo, apadrinó su propio néctar dorado bajo el nombre de Motorhead Iron Fist, pero también un ron moreno dominicano que me dice bébeme cada vez que lo veo en internet. Maldita sea mi sed. Nos vemos en la barra.