La realitat és que els qui treballem quasi no podem viure, i els qui no tenen treball ja no et dic! «Hem de llevar traves i restriccions», diran els aprenents de bruixots; «per a funcionar bé no ha d’haver límits a res», ni a l’ús de les energies fòssils, ni a tancar en horaris els comerços, ni a obligar a vacunar o no vacunar («y si se contamina un río, dónde está el mal?...», Milei)..., podem tirar banderilles als bous, o fumar o esgotar aqüífers o rius si volem. Cap restricció, cap imposició, diuen. Viva la Libertad, carajo!

I si no funcionen els servicis públics, els privatitzarem, proclamen els bruixots. No diuen que s’han tallat els recursos o finançaments públics, no. Simplement, passen al sector de les elits (amics, o «Fondos buitre») allò que estava en mans de l’Estat capaç de donar un discret servici a tots. Ara, en avant, al cost del servici afegeixen el guany del dispensador. Guanyen uns, perdem tots. Visquen els amics, collons!

I, si cal, per a lligar millor els nostres adeptes, escamparem una mica de por, de temor, o d’odi..., contra els de fora que venen a furtar allò nostre, contra qui xiscla i demana que vol ser igual com nosaltres, o siga, contra les dones, els LGTBI, els laics, els d’una altra raça, els diferents, els... I, tot seguit, crearem la indústria de la vigilància i la seguretat (Securitas Direct, per exemple, empresa legal i legítima, naix a Suècia a finals del segle XX, i s’expandeix pels principals països). Enmig d’este escenari, començarem a retirar llibres d’escoles i de biblioteques (Borriana, Torrent), a prohibir i censurar actes, tal com ens conta El Diario.es de 19-12-23, «El ayuntamiento de PP y Vox en Quintanar de la Orden (Toledo) censura una obra de teatro porque los actores van en ropa interior y puede escandalizar».

També seguirem llançant proclames i banderes abstractes a seguir: la pàtria, la llibertat, la igualtat, la grandesa, l’orgull..., que ningú s’atrevirà a discutir, i que, més tard, ja concretarem què són (com són «abstractes» podem posar el contingut que voldrem). Perquè la pàtria és la mateixa a l’hora d’apujar o no el salari mínim?..., és igual la sanitat pública o privatitzada?, subvencionar bous o llibres?... Clar!, per a guanyar el poder, prèviament s’han valgut d’enganyifes com «Abaixada d’impostos» (però faran tot el contrari), o la cantada «Igualtat d’oportunitats» com si tots tinguérem de partida les mateixes capacitats i recursos (cosa que no és així).

Eixir d’eixe cercle tancat és prou difícil. El destí per a tots és clar: la ruïna. El neoliberalisme només treballa per als grans, per a les elits. En els temps que corren, com que la prosperitat sembla que és difícil i estranya, l’escepticisme general abunda. I este escenari és camp abonat per a estos paladins de bruixots, a través dels seus fakes/boles, a través del control de les principals tribunes mediàtiques, perquè tenen recursos, les financen, manen..., potser amb la participació venal d’alguns en molts altres àmbits.

Què fer?... Difícil està. No hi ha remeis a mà. Però sabem el que són i el que representen estos bruixots, estos manipuladors, estos amics i introductors de les elits econòmiques. Potser, fugir d’ells i de tot això que representen, tal volta siga un camí. Un camí que, només en enunciats, començaria per: 1) Evitar progressivament i gradualment la globalització econòmica, globalització que s’ha fet per a major glòria i guanys de les elits; 2) Afirmació d’allò pròxim i reconeixible, que es concretarà en la «sobirania econòmica dels pobles»; 3) Eliminar les polítiques d’austeritat; 4) Contribuir a la col·laboració i coparticipació en tots els ordres per a un major progrés.

«Llarg és el camí, curtes són les passes...», deia el joglar.