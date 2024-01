Els que exercim de valencians marcarem amb vermell l’any 2023 perquè entre la primavera i l’estiu el resultat d’unes eleccions van alçar la veda contra tot el que representés progrés i valenciania. Milers de valencians van fer cas als cants de sirena i a les mentideres promeses d’una barreja de dreta extrema i extrema dreta, i les institucions més importants del País Valencià, si, senyor Conseller de Cultura, País Valencià també és una denominació recollida a l’Estatut, han quedat en mans de unes gents que semblen odiar a una part dels valencians, tant se’m dona que aquesta gent m’odie, però com deia Fuster «m’odien i això no te importància, però me obliguen a odiar-los, i això si que en té», i, especialment, des de la Conselleria de Cultura, amb un Conseller al que li agrada el nom de «Duce» per batejar el seu rossí, ha començat una batalla per escombrar qualsevol vestigi d’intel·lectualitat en terres valencianes. Fins i tot els fa nosa el nom de Miguel Hernández

Es per això que, així com fa dos anys es va poder celebrar oficialment el centenari del naixement de Joan Fuster, aquest 2024 haurà de ser el poble qui espente la celebració del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, “el net de Nadalet», com ell mateix s’anomena a un dels seus versos. Als salons de la dreta quan escolten aquests dos noms, Fuster i Estellés, junts o per separat, es produeixen generalitzats brots d’odi. Citar aquests dos grans noms de la nostra cultura fa treure foc pels queixals a alguns dels «prohoms culturals» d’aquesta dreta feréstega del PP que ha arribat de nou a dominar les institucions de la mà del feixisme encarnat en VOX. Per això una de les primeres mesures que va prendre el torero que ara està al font de Cultura va ser intentar esborrar els noms del «Voltaire» de Sueca i del «net de Nadalet» de Burjassot. Segurament al senyor Conseller de Cultura, pel seu ofici, li tirà més fullejar el Cossío, si té costum de llegir, i escoltar els acudits masclistes i homòfobs d’algun còmic amic, que llegir qualsevol escrit de Fuster o alguns dels poemes de Vicent Andrés Estellés, plens d’amor i, perquè no dir-ho, de sexe, també d’estima pel País Valencià. Al pas que anem Mazón i Català faran bons als seus mestres, Zaplana i Rita. Que Déu, si es que existeix, ens agafi confessats.

Però nosaltres, els de sempre, els incombustibles amadors del País Valencià, continuarem defensat-lo, defensant una llengua que, una vegada més, els que no la parlen ens la volen arrabassar en favor del castellà, llengua que coneguem i contra la que no tenim res en contra mentre no ens la vulguen imposar com ha passat tantes vegades en la nostra història. I, els agrade o no, celebrarem que el 4 de setembre farà cents anys que Vicent Andrés Estellés, «el fill del forner, que feia versos» com ell mateix es va descriure a un dels seus poemes, va néixer. I, tal vegada, mentre a València el Conseller de Cultura impulsa un simpòsium sobre la qualitat dels acudits de «marietes, gangosos i coixos» d’un seu amic còmic, el nom de Vicent ressonarà per totes les terres de parla catalana on el seus llibres son llegits amb respecte i ansiosament.

Ramon Barnils deia que Vicent «sembla un director de sucursal de banc antic», i era així, no semblava el seductor en que ens feia creure la lectura dels seus poemes, baixet, calb i amb ulleretes, però, collons, quan escrivia esclataven orgasmes. Aquells amants a rebolcons per terra, o aquella Corinna de l’ègloga VIII cridant «Nemorós, no m’esgarres les bragues que m’han costat vint duros». La poesia és viva i es vida.