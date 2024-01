El coneixement de l’origen de qualsevol activitat és important. Deia el cantant de Xàtiva Raimon, amb molta raó, que «qui perd els orígens perd la identitat». Així que, tan destacat és fer com tindre coneixement des de quan i com es realitza qualsevol cosa. Eixa apreciació aprofita per a expressar la importància que té la locució «a partir de» per a comunicar quin és el punt de partida d’un fet. Indica la data o el lloc on este comença, però també manifesta un canvi d’actitud o l’inici d’una trajectòria diferent.

Ara, passades les llargues festes nadalenques, és moment de prometre canvis en les nostres rutines menys saludables. Ens agrada afirmar que «a partir» de hui prepararem una alimentació més sana o que potenciarem l’activitat física. Desitgem també aplicar-nos millor en el treball o l’estudi. Desgraciadament, l’experiència ens demostra que les bones intencions no sempre tenen l’efectivitat necessària.

Una de les promeses que ens realitzem cada dia és que «a partir» de demà serem més solidaris. La vida ens brinda possibilitats per a ser-ho. Tanmateix, moltes d’elles, no les tenim en compte. A voltes, les trobem en el nostre entorn i no les mirem. L’altre dia, el de la festivitat de Reis, vam observar pel carrer un vell una miqueta desorientat passejant pel carrer. No el coneixíem. Ens estranyàrem perquè estava caminant molt de temps. Decidírem preguntar-li si esperava algú. Va dir que estava esperant la seua filla i que no sabia quant tardaria. El pujàrem a casa perquè esperara assentat i no passara fred. Aconseguírem comunicar-nos amb la família i passaren a arreplegar-lo. Exemples com eixe fan pensar que «a partir» d’ara tenim l’ocasió d’ajudar a una persona que viatja dreta en el transport públic o a aquella que veem com entropessa en un carrer. En qualsevol instant, hi ha oportunitats per a fer real l’expressió. No les desaprofitem.

No podem oblidar el punt original «a partir» del qual van sorgir les nostres lleis. Hem de reivindicar l’ús del Dret Civil Valencià, aprovat en el nostre Estatut i anul·lat des de Madrid. És el moment d’exigir col·lectivament el que és just i altres comunitats tenen.

En definitiva, no perdem mai l’esperança d’afirmar que «a partir de» demà tot serà distint. Cal confiar en el que vindrà. El millor del futur és que ens brinda la possibilitat d’escriure positivament el present.