Fa un any les coses eren diferents, molt diferents. El govern progressista de Compromís i PSPV de la Diputació de València acabava d’aprovar el pressupost més ambiciós de la seua història, amb un pla d’inversions per als ajuntaments de 77 milions d’euros i un Fons de Cooperació Municipal, de la ma de la Generalitat Valenciana, de 60 milions d’euros, recursos per a que els nostres pobles i ciutats pogueren treballar com mai per a millorar la vida dels valencians i les valencianes. Així i tot, el popular Vicente Mompó, aleshores portaveu de l’oposició, va ser molt crític amb la proposta: «Hauria pogut augmentar el préstec un poc més, en 20 milions d’euros i incrementar el Fons de Cooperació municipal fins a 80 milions.

Disposen de 100 milions d’euros més que en el pressupost de 2022 però no poden augmentar fins a 80 milions el Fons de Cooperació que arriba directament a les arques municipals» intentant donar lliçons al govern format per Compromís i PSPV. Ara, Vicente Mompó és President de la Diputació, i el PP i Ens Uneix han aprovat un pressupost que retalla un 7% el de 2023 i desmantella totes les polítiques públiques impulsades per Compromís, obliden la lluita contra el canvi climàtic, reduint-la en un 65%, les inversions als municipis cauen un 66% i naixen amb la clara intenció d’agradar a l’extrema dreta de VOX, a la que PP i Ens Uneix miren de reüll constantment, buscant la seua aprovació.

Per contra, augmenten les partides destinades a ‘Publicitat i Propaganda’ fins a 2,24M€ i les ajudes a dit, a entitats privades, a elecció del President, es multipliquen per tres a costa d’eliminar, com ha fet Mazón a la Generalitat Valenciana, les ajudes a associacions i entitats dedicades a la cooperació internacional, la cultura, l’ecologisme i l’agricultura. Associacions com ACNUR, UNRWA, Creu Roja, Bromera, la Unió de Llauradors, Soterranya, Lambda o Acció Ecologista Agró, entre moltes altres, s’esborren de les ajudes i no reben cap assignació, mentre que augmenta un 61% el finançament d’associacions dedicades a la tauromàquia, la cria de cavalls, la caça o la família tradicional.

Una decisió política que hipotecarà els ajuntaments, sobretot els més menuts, i els obligarà a contraure crèdits per fer front a les necessitats més bàsiques, com ja està passant a molts ajuntaments menuts que veuen insuficients els recursos que arribaran de l’ens provincial. I és que, si les Diputacions encara tenen algun sentit hui dia, és per a ajudar als municipis en l’exercici de les seues competències i transferir als pobles tots les recursos econòmics possibles perquè exercisquen l’autonomia municipal sense deure’ls cap favor i sense besamans.

El paper d’Ens Uneix en tota esta història mereix un punt i apart. Amb la delegació de cooperació municipal i un nou «Pla Obert d’inversions» presentat i encara no aprovat al plenari, es veuen obligats a incloure nominatives addicionals per al poble de la Sra. Enguix per valor de 200.000 i 1’5 milions d’euros, vaticinant així que el seu propi pla d’inversions no és suficient per a escometre les inversions dels municipis en 2024. I eixa necessitat li fa de nou pegar «cabotà» a VOX quan en el plenari va posar a l’actual vicepresidenta en la tessitura de no votar a favor dels pressupostos si utilitzava paraules com «violència de gènere o violència masclista».

Un recés de cinc minuts va ser suficient per escenificar un teatre de bones paraules i arribar de nou a les bones intencions mútues que ancoren el partit de Rodríguez cada vegada més a la dreta i més lluny de les polítiques progressistes a les que va renunciar el passat més de juliol agafant-se de la maneta de VOX. Una decisió a la que ja no cap renúncia i que haurà d’assumir quatre anys sense possibilitat de tornar enrere.

Perquè totes estes retallades, les retallades del PP, Ens Uneix i VOX, no són conseqüència de les excuses de la dreta de sempre: ací no val ni l’amnistia, ni terroristes, ni banderes, ni «las señas de identidad» que sols trauen a passejar per amagar les seues vergonyes. Són conseqüència d’un pressupost còmode i conservador, d’uns comptes que van en contra del que necessita la ciutadania, i que posen de manifest una decisió política que ens fa retrocedir en el temps, amb menys diners per als pobles i menys ajudes en igualtat de condicions. Un pressupost per deixar clar el seu model negacionista i clientelista.