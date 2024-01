La Riproposta necessària

Els conceptes -com les idees- no naixen en el buit social. Són, de fet, una expressió dels entorns socioculturals en què apareixen i germinen. El valencianisme modern -perdoneu-me l’expressió, però ja ens entenem- no s’explica sense la tradició que el va precedir, però tampoc sense l’aire dels temps globals en què cristal·litza durant les dècades dels 60 i 70 passats. Sense la continuïtat cultural arrelada al territori ni les suggeridores baules que arribaven de fronteres enllà: l’existencialisme francès, el marxisme universalista, el moviment americà dels drets civils o els diferents maig del 68, posem per cas.

El concepte de riproposta, assenyala Josep-Vicent Frechina en el llibre Vicent Torrent. La cançó popular (Sembra Llibres), va arribar al País Valencià a començament de la dècada dels 80 i va sintetitzar en una paraula la superació del tradicionalisme folklòric i la consegüent modernització de la música popular. Importada d’Itàlia, en poc de temps, la riproposta valenciana va esdevenir una nova «manera de mirar» la pròpia tradició en la línia de la prestigiosa Nova Compagina di Canto Popolare de Nàpols. Ben mirat, una falca ideològica contra la colonització estètica de la cultura que, lluny de museïficar-ne les cendres, proposava revifar el foc que les havia generat. En realitat, tot un programa de reinterpretació de la cultura popular a partir dels patrons del terreny. Els músics italians que n’alcen la bandera no s’emmirallen en un passat estantís sinó que conviden a trobar nous sentits a les pràctiques antigues. Aquest n’és l’exemple.

El llibre de Josep-Vicent Frechina atorga al músic Vicent Torrent -el pare intel·lectual del grup Al Tall- la importació del concepte de riproposta. Es tracta, sens dubte, d’un acte de just reconeixement pels serveis prestats per Vicent Torrent a la cultura del país en una època especialment dificultosa. En aquell context, Vicent Torrent va ser, com solem dir en el nostre llenguatge col·loquial, «dels que van per davant». Un autèntic founding father de la millor cultura cívica valenciana si volem dir-ho a l’americana. Sense la seua recerca i reflexió teòriques, i sense el treball desplegat durant dècades pel grup Al Tall, bona part de la cultura autòctona seria un mosaic espars de restes etnogràfiques sense valor ni funcionalitat socials. El seu treball sargeix aquelles restes mig soterrades entre els plecs de l’oblit i les dota d’actualitat sense desvirtualitzar-les. L’èxit major de Torrent i Al Tall és, en aquest aspecte, l’elaboració i la difusió d’un missatge de modernitat de la cultura tradicional entre àmplies capes i diverses generacions. I la seua clau de volta radica, al meu parer, en el fet que l’espectacle artístic del grup Al Tall troba el seu lloc de realització plena en l’espai públic. Les seues «actuacions» no han respost mai als codis semiòtics de l’espectacle indoor, codificat i estandarditzat. Ben al contrari, el carrer i la plaça són els espais socials en què pren sentit la seua exitosa riproposta. Uns espectacles populars que aporten als participants un sense of place -no solament sense of space-, per fer una distinció anglòfona ací ben oportuna.

Precisament per això, els components del grup Al Tall no van entendre mai aquelles actuacions com unes simples exhibicions sinó com un mitjà de comunicació comunitari: com una aposta «narrativa» en el sentit que atorga al concepte Byung-Chul Han en el llibre acabat de publicar La crisi de la narració. Un mitjà que transmet una explícita voluntat d’intervenció pública en la cultura del seu temps a partir d’una invitació a cantar i a ballar al compàs dels tocs i vares que la nostra cultura aporta a la universalitat cultural sense intermediaris, sense prejudicis indígenes ni cap mena d’esnobisme papanata. Per això mateix, la proposta artística del grup Al Tall és una proposta de festa col·lectiva, entesa així mateix com un espai de disputa entre les hegemonies culturals en conflicte al País Valencià. Com un mitjà de persuasió cívica i com un antídot contra la colonització institucional de la societat. En aquest sentit, la festa codificada i jerarquitzada -pensem en les Falles actuals o els Moros i Cristians- és una forma de control sociocultural als antípodes de la intencionalitat que ens proposa Al Tall.

«Les narracions que poden transformar el món i descobrir-hi noves dimensions no les crea mai la voluntat d’una sola persona», assenyala Byung-Chul Han. «La seva aparició obeeix més aviat a un procés complex, en el qual participen diverses forces i diferents actors. En definitiva, són l’expressió de la manera de sentir d’una època». Al Tall ha «narrat» una part molt rellevant de la història cívica del país, malgrat les circumstàncies. El llibre de Frechina n’ha estès acta notarial. Sense persones que «pensen» els conceptes i les narracions -com Vicent Torrent i el mateix Josep-Vicent Frechina- i actors que les socialitzen com el grup Al Tall, els valencians seríem simples consumidors culturals de les multinacionals del consentiment social.

Amb tot, i per paradoxal que semble, a la primeria dels anys 90, amb els primers governs progressistes i els canvis socials condicionats per la nova fase de la globalització, Al Tall i la cançó popular perden espais d’expressió i influència discursiva al País Valencià. En contra del nostre optimisme militant, les dues legislatures botàniques tampoc no han dissenyat cap pla estratègic per a la cançó ni per a la cultura popular que expressa. Que el darrer any del Govern del Botànic multicolor s’haja dedicat a Nino Bravo és gairebé l’epitafi d’una política cultural -en realitat, una col·lecció d’ocurrències inconnexes- que ha ballat entre la cursileria i l’esnobisme: les dues cares complementàries de la coentor. En l’actual entorn social de pèrdua de referents col·lectius i de tenebres sociopolítiques sobrevingudes per una crisi d’energia cívica profundíssima, em fa l’efecte que la riproposta és ara més que mai una utopia necessària. Una riproposta col·lectiva que continua sent vàlida en el terreny de la música i la cultura populars, però que ha esdevingut també imprescindible en els altres àmbits de la societat, inclosa la dimensió política.