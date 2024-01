Quan érem nens mares i iaies, si fèiem alguna entremaliadura, ens amenaçaven amb la vinguda del butoni o el greixer, un era un personatge malcarat i endimoniat que sovintejava l´horta, l’altre , era un criminal que segrestava els xiquets per deixar-los sense sang amb la que feia llonganisses i botifarres. I per si no teníem suficient amb aquelles amenaces de ser segrestats per misterioses criatures malèvoles els mossens s’afegien amb l’amenaça de l’infernal foc etern si deixàvem d’anar per la senda de la virtut. Encara no sé com tota una generació no hem acabat carn de psiquiatra.

I ara, després de tants anys, ens arriba una amenaça des de les Corts valencianes on la seva presidenta, Llanos Massó, ultracatòlica i antiavortista militant de VOX, ha acceptat a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular presentada por Juan García Sentandreu, conegut militant de l’extrema dreta espanyola. En aquesta ILP es demana l’aprovació per les Corts valencianes d’una llei de «defensa de las señas de la identidad valenciana».Darrera d’aquesta iniciativa estan l’odi, la ignorància i la mala fe dels que voldrien un País Valencià i uns valencians genuflexos, i com diu l’himne «ofrenant noves glòries a Espanya». Aquesta gent menysprea, com deia el poeta Machado «desprecia cuanto ignora», les certeses científiques, el criteri de les universitats i, fins i tot, el de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, creada per un dels «seus» Eduardo Zaplana. La ignorància d’alguns dels que viuen de la política no té límit. Alguns, fins i tot, es vanten públicament de la seua ignorància de la cultura del País on viuen.

Entre altres coses volen esborrar dels diccionaris i del llenguatge la denominació País Valencià. En el sou dels polítics està el conèixer les lleis, especialment en els valencians l’Estatut d’Autonomia, i a la vista de la rapidesa amb la que la Presidenta de les Corts ha acceptat un text on es demana la prohibició de la denominació País Valencià i càstigs pels que la usen, estic convençut que Llanos Massó no s’ha mirat ni la portada de la llei valenciana més important. Li recorde que al segon paràgraf del seu preàmbul es diu que «la tradició valenciana provinent de l’històric Regne de València es va trobar amb la concepció moderna del País Valencià» Vaja, quina sorpresa pels «ofrenadors de glòries», València amb accent i País Valencià. Què hi farem, esborrarem el preàmbul per «catalanista»?.

Durant la discussió de l’Estatut el lermisme a cada bugada perd un llençol. Per por a la dreta i a perdre vots van claudicar tant que fins i tot van deixar els valencians orfes d’un nom digne per la nostra terra i ens van convertir en «comuners» d’una Comunitat Valenciana inventada per Emilio Attard, que davant les discussió entre País i Regne va llançar damunt la taula aquest nom que no va convèncer ningú. Regne ja ni havia un, el «reino de España» i no podia haver cap més que li puga fer ombra. I des de la dreta es va escampar que això de País era un invent dels «catalanistes»· per anar fent via vers uns «Països Catalans» que sempre han estat un bon comodí electoral per les dretes valencianes. La ignorància, o la mala fé, van oblidar que el terme País Valencià no sols ve dels temps de la República sinó que buscant textos antics veiem que el terme es habitual, també utilitzat pel mon faller, gens sospitós de poca valenciania, que durant el franquisme van premiar diversos personatges amb el títol de «Colós del País Valencià».

Que des de l’extrema dreta vullguen penalitzar el terme País Valencià, el seu particular butoni, demanant que s’acuse de delicte d’odi a aquells que l’utilitzem es una prova més que al feixisme li fan por les paraules.