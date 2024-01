Como todos los años por estas fechas, muchos de nosotros hacemos buenos propósitos, nos anunciamos aquello que queremos emprender, las cosas que queremos cambiar, año nuevo vida nueva. La publicidad tiene un mercado predispuesto para lanzar anuncios de cursos de idiomas, gimnasios, dietas, y lo más curioso, las colecciones, no hay enero sin que las televisiones estén invadidas de coleccionables de todo tipo, desde obras maestras de la literatura hasta vehículos de la segunda guerra mundial. Indudablemente, una señal inequívoca de que hay gente para todo y por ese motivo salen al mercado los productos más insospechados.

Volvamos a los buenos propósitos; cuando acaba una etapa, un ciclo, es frecuente que nos encontremos mirando hacia lo que nos ha pasado y tratemos de atisbar el futuro, qué queremos y también qué vamos a hacer nosotros para que ese tiempo, que está por venir, se adapte a lo que estamos anhelando. Los buenos propósitos, en definitiva. Generalmente, la distancia entre lo que nos proponemos y lo que alcanzamos suele ser grande. Solamente la fuerza de voluntad y la tenacidad, pueden llevarnos a transitar estas ambiciones con éxito. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que la mayoría de las veces se quedan en eso, buenos deseos. Lejos de la frustración. por aquellos propósitos no logrados, es más saludable adaptarse a los que realmente se alcanzan y, además, pensar que los pendientes no era el momento y lo será al inicio del año siguiente.

Esta forma de comenzar el año muy personal también tiene una mirada colectiva. Si queremos ser mejores como personas posiblemente no sea descabellado que también nos interese ser mejor como grupo, como sociedad, ahí las cosas se complican bastante más. ¡Ay los proyectos como colectividad!, qué difíciles son de armonizar, ya que toda asociación compuesto por más de tres personas supone el riesgo de tener aspiraciones muy dispares, incluso contrapuestas.

Pero no todo está perdido, si nos esforzamos un tanto, seguro que no resulta demasiado difícil encontrar puntos de acuerdo, que permitan una convivencia y unas reglas del juego que otorguen un nivel de confort aceptable para la mayoría, sin que por ello tengamos que esperar una coincidencia al cien por cien de las distintas expectativas.

Seguramente, muchos de nosotros podíamos llegar a coincidir en el deseo de tener una convivencia en paz, por tanto, se puede intentar evitar aquellas actuaciones que ocasionen todo lo contrario. Seguramente, a la mayoría nos gusta decidir acerca de cómo y quién queremos que guie nuestro destino, y no venga impuesta sin más, por tanto, podemos concluir, en este aspecto, que aquellas prácticas que ayuden a ahondar en la democracia deben ser de interés compartido. También es muy probable que nos interese conocer que hacen y porqué aquellos que hemos elegido para que adopten las decisiones colectivas, esto es, que la política no sea una capilla cerrada y secretista en la que se cuecen aspectos cruciales que nos afectan al conjunto de las personas, sino algo bastante más trasparente. Seguramente, nos gustaría a la mayoría de los ciudadanos que las distintas posiciones ideológicas sean capaces de alcanzar acuerdos en lugar de lanzarse dardos que finalmente no aportan nada a la convivencia.

Bueno, parece que también se pueden hacer buenos propósitos de amplio espectro. Responsables políticos, empresariales, sindicales, periodistas, sociedad civil … tomen nota y comiencen el año realizando buenos propósitos que nos afecten a todos. La posibilidad existe, pero es probable que suceda algo parecido a lo que intentamos individualmente. Procrastinar es la palabra, lo deseamos, pero finalmente lo dejamos para el año próximo. Ojalá me equivoque.