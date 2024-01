Una apacible y típica familia alemana toma el baño a orillas de un lago en un día radiante de verano. Adultos y niños juegan, bromean y disfrutan de un paisaje idílico. Tan solo al fondo se escuchan ruidos lejanos de motores y se intuyen unas gigantescas chimeneas. Así arranca La zona de interés (Jonathan Glazer, 2023), una película aclamada y premiada que refleja la barbarie del Holocausto desde la perspectiva de la familia del comandante del campo de concentración de Auschwitz. Un original punto de vista, sin duda. De hecho, las víctimas nunca aparecen en pantalla y la vida familiar del carcelero transcurre entre cotilleos, labores domésticas, paseos por el jardín y peleas infantiles. Indiferente la familia a lo que ocurre al otro lado del muro, al igual que los vecinos. Esos vecinos alemanes o polacos de los pueblos cercanos que ignoraron los horribles crímenes que perpetraron sus compatriotas contra los judíos y que los conmocionaron tras la victoria de las tropas aliadas y la liberación de los campos de exterminio. El cine ha retratado en multitud de ocasiones el Holocausto con auténticas obras maestras en distintos estilos que abarcan de La lista de Schindler a El niño con el pijama de rayas pasando por La vida es bella por citar tres ejemplos. Pero sólo en contadas ocasiones las víctimas se encuentran ausentes y el foco se coloca sobre la vida cotidiana de los verdugos, sobre esa banalidad del mal de la que habló la filósofa Hanna Arendt. Aquí radicaría la clave de la trascendencia de un filme como La zona de interés.

La indiferencia culpable ha cambiado hoy de bando y aquellos que fueron víctimas se han convertido sorprendentemente, apenas tres generaciones después, en verdugos de otros pueblos. Así las cosas, asistimos desde hace cuatro meses en la franja de Gaza a una de las mayores y más crueles matanzas de civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Podemos llamarle genocidio, masacre o crímenes contra la humanidad. Pero el término jurídico o periodístico poco importa. Lo bien cierto es que el derecho esgrimido por Israel a defenderse tras unos terribles atentados terroristas no justifica en modo alguno la muerte de más de 25.000 civiles en Gaza, la mayoría mujeres y niños. Ante los ojos atónicos del mundo entero, que contempla a diario la barbarie en sus pantallas de televisión o de móvil, se extiende una cobarde indiferencia que apenas se ve compensada por unas minorías que se manifiestan en las calles de multitud de ciudades. En un incomprensible salto en el tiempo parece mentira que los israelíes no hayan aprendido que, antes o después, la Historia juzgará a los asesinos y honrará a las víctimas tal como escenifica su Museo del Holocausto en Jerusalén. Quizá el cine se haya ocupado muy poco del sufrimiento de los palestinos en las últimas décadas mientras las potencias occidentales aplicaban un doble rasero en Oriente Próximo. Pero que no le quepa duda a nadie de que llegará un día en que las fotos de los inocentes fallecidos en Gaza ocuparán las paredes de mausoleos y museos, tal como aparecen en la pesadilla del comandante de Auschwitz en la impresionante secuencia final de La zona de interés.