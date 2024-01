Hemos podido leer en la prensa las propuestas de Marciano Gómez, Conseller de Sanidad, contra la actual valoración de los conocimientos del valenciano del personal sanitario en los concursos de méritos. Se trata de una iniciativa que se enmarca en un contexto más amplio de políticas del actual gobierno valenciano PP-VOX contra uno de los idiomas oficiales de nuestra tierra: la retirada de libros en valenciano de las bibliotecas, la supresión de subvenciones a las entidades que promueven y utilizan nuestro idioma, el cuestionamiento de las normas de uso del valenciano en la administración fijadas por la Academia, el freno a su implantación en el sistema educativo. Acciones todas orientadas a dificultar el uso social del valenciano, a evitar su promoción y fomento y, en definitiva, a dañar su pervivencia creando un imaginario de menosprecio e irrelevancia de nuestra lengua.

Uno de los sofismas esgrimidos para reducir el peso del valenciano en las valoraciones del curriculum de los profesionales sanitarios es que “ahora los títulos de valenciano valen más que tener la tesis doctoral”. Plantear un antagonismo entre valenciano y tesis doctoral no es solo malintencionado, es pensar en un sistema sanitario ajeno a la sociedad valenciana. Se trata de dos aspectos que tienen objetivos complementarios con una misma finalidad: mejorar nuestro sistema sanitario público. Valorar la tesis doctoral es propiciar una mayor formación del profesional y por lo tanto favorecer una mejora del sistema. Apostar por el conocimiento del valenciano significa tener en cuenta que el sistema sanitario no es para los profesionales, sino para los usuarios, para los pacientes. Esta es la razón última de su existencia. Poder dirigirse o posibilitar que los pacientes puedan interaccionar con médicas, enfermeras y otros sanitarios en su idioma es propiciar un trato respetuoso hacia las personas valenciano-parlantes, es evitar humillaciones y menosprecios es, en definitiva, insertar nuestro sistema sanitario en una sociedad bilingüe donde ambas comunidades merecen el mismo trato y respeto.

Ahora se pretende equiparar en los concursos de personal el valenciano al francés, el inglés o a otro idioma comunitario. Quizá piensan que las personas que hacen cola en los Centros de Salud son mayoritariamente francesas, o valencianos ansiosos por que la médica los reciba con un Ça va bien? en vez de Bon día, o que les pregunte que les pasa en sueco o polaco. Por supuesto que el inglés es muy relevante para la formación de los profesionales. Sin su dominio es imposible el acceso a la mayoría de la literatura científica. Pero actualmente para un médico saber inglés es como saber anatomía, forma parte implícita de su titulación. No tiene mucho sentido pensar que los profesionales sanitarios salen hoy de la universidad sin esa herramienta. Y si no es así, el tema debe plantearse durante su formación.

“Queremos tener a los mejores profesionales”.

También se alega que “queremos tener a los mejores profesionales”. Al parecer, para el Conseller, un profesional sanitario que conozca y use el valenciano no puede ser un buen profesional. Por favor, no hagan más el ridículo asegurando que el valenciano es una barrera para que vengan profesionales de otras zonas. Eso es pura ideología sin datos objetivos que lo avalen. En todo caso, los impedimentos serán las condiciones laborales, la vivienda o el salario. En fin, no hay otra explicación a todo este despropósito que el odio al valenciano.