Havíem quedat que el capellà d’Alzira, seguint les indicacions que li havia transmés l’exmahometà, havia buscat i trobat a Carcaixent una persona que s’ajustava a la descripció del suposat amic que s’havia quedat a l’Àfrica: «Todas las circunstancias acusaban que era el mismo de que hablaba el neófito». De manera que el següent pas fou localitzar l’esposa del carcaixentí, que residia a València; i «acudió esta [mujer] a casa del señor cura, y fue grande la alegría que experimentó al saber que aún vivía su marido, a quien consideraba perdido para siempre».

Així les coses, Bernat Eduard deixà caure que «lo procedente era ir a Cádiz, esperar el vapor y sacar las cajas del tesoro». Però que, malauradament per a ell, no disposava de diners per a emprendre el viatge. Resolts com estaven a ajudar-lo, «el señor cura facilitó al falso cristiano mil reales; la mujer del renegado, pobre bordadora, hizo un esfuerzo y ayudó con doscientos reales; y por el padrino y madrina, se aportaron unos trescientos, con alguna ropa para el viaje». I amb mil cinc-cents rals a la butxaca i diverses peces de roba, el nostre protagonista marxà, en teoria, cap a la costa gaditana... Amb la promesa, és clar, de tornar carregat amb dues caixes replenes de joies africanes.

Tanmateix, passaren les setmanes i ningú no rebia notícies seues. Un mes, un altre... Fins que, suspicaç i sagaç, un alzireny descobrí que l’exmahometà havia mentit respecte a la seua identitat, religió i intencions. I que, en realitat, es tractava d’un delinqüent anomenat Josep Oltra que era originari de L’Olleria, a la Vall d’Albaida, «de donde desapareció hace seis o siete años por haber cometido algunos delitos, y que ha estado todo ese tiempo en África, donde aprendió el idioma arábigo, con el que fácilmente logró burlar la piedad de las persones que dejamos nombradas». Ni mahometà convers, ni nou cristià, ni amic renegat, ni tresors africans: res del que aquella gent havia volgut creure.

Amb tot, el que també sembla evident és que el tal Oltra devia ser un individu dotat d’un notable poder de seducció i de grans capacitats interpretatives, ben hàbil i convincent a l’hora d’inventar i explicar històries... rocambolesques, per dir-ho suaument. De lucrar-se a costa de les persones més benèvoles i/o candoroses.