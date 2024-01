España ha ostentado la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) durante el último semestre de 2023, con cuatro prioridades principales: reindustrializar y garantizar su autonomía estratégica abierta; avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental; impulsar una mayor justicia social y económica; y reforzar la unidad europea. Estas presidencias rotatorias son una oportunidad política inmejorable para ganar visibilidad e intentar marcar puntualmente el camino a las políticas de la UE.

La UE se ve como un elemento básico de unión para la consecución de beneficios colectivos, como lo fueron las vacunas o los fondos europeos de recuperación de los efectos tan adversos que tuvo la pandemia sobre la economía en los Estados miembros. Con el mismo espíritu de dulcificar la cara más dura de la UE, se proclamaba en 2017 el Pilar europeo de derechos sociales, presentado como un hito histórico por el abanico tan amplio de principios, que no derechos, que poco a poco se van desarrollando. En este sentido, no debemos olvidar que el único hito histórico que existe en relación con los derechos sociales es la proclamación de la Carta Social Europea en 1961, 56 años antes de la aparición del tibio Pilar.

Pero, mientras todo esto sucedía, si corríamos la cortina de ese escaparate, observábamos, algunos con horror, otros con dolosa indiferencia, cómo miles de personas se hacinan en los campos de refugiados de Grecia y Turquía en condiciones que pueden ser consideradas como trato inhumano y degradante. O cómo otras intentan luchar por su dignidad subidos en una barcaza de incierto destino, cómo crece una pobreza insufrible pese a la implantación de políticas para mitigarla; cómo, en definitiva, el papel de regalo con el que se envuelve la buenaventura de pertenecer a esta icónica organización se rompe por debajo y deja entrever sus miserias irresueltas.

El pasado 20 de diciembre se anunció el acuerdo político sobre el Pacto de Migración y Asilo, el colofón perfecto a la Presidencia española. Si bien ese acuerdo es observado por las organizaciones de derechos humanos, que trabajan con personas migrantes, con mucha cautela. E incluso con rabia pues, de nuevo, nos encontramos ante una norma que refuerza «la fortaleza» Europa, que vuelve a vincular migración y seguridad, un peligroso tándem que apuntala los discursos xenófobos de la extrema derecha europea.

En una carta enviada a los negociadores de la Comisión europea, de la Presidencia española y del Parlamento europeo se advertía, si finalmente se llegaba a un acuerdo sobre el Pacto, que se normalizaría el uso arbitrario de la detención de inmigrantes, incluso para niños y familias, aumentaría el uso de perfiles raciales, o se utilizarían procedimientos de «crisis» para permitir las devoluciones en caliente, algo prohibido por el derecho internacional. Las más de 50 organizaciones firmantes de la carta indicaban algo obvio: que los derechos humanos no son meras recomendaciones, sino obligaciones y que, por tanto, deben cumplirse. Pero no, hemos vuelto a lo mismo, a deshumanizar a los migrantes para que sea más fácil y aséptica su gestión.

Las migraciones, mal que les pese a algunos, son un asunto que afecta a personas, con nombres y apellidos y, por ende, con dignidad. Una dignidad que no desaparece al subir a un cayuco o al saltar una valla, sino que es un elemento intrínseco a la persona, independientemente de su origen, cuya protección se realiza a través de la garantía de sus derechos fundamentales. Cabría, pues, haber tenido algo más de valentía y exigir un cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales cuando de políticas migratorias y de asilo se trate, que no sea una mera apostilla, o cuando se elaboren políticas relacionadas directamente con la dignidad de las personas, que, si nos ponemos a pensar, son muchas.

La UE debe apostar, sobre todo, por las personas que habitan sus Estados miembros, esas que, día a día, construyen y luchan por sus vidas y sus anhelos. Sin derechos humanos y sin la dignidad que proporcionan la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos no avanzaremos ni nos consolidaremos como personas. Son conquistas y son de todos, no se ganan por azar ni se otorgan graciosamente, de acuerdo con condicionantes espurios, hay que batallarlas día a día, no lo olvidemos.