En els darrers anys el despoblament s’ha situat en el primer pla de l’escena política i mediàtica, sobretot quan afecta a la ruralitat. Però, com acrediten diverses investigacions sociològiques és un error identificar rural i despoblament, perquè no tot el rural és igual, no tots els pobles, ni tampoc sols els pobles, perden població. Tanmateix s’ha associat indefectiblement ruralitat amb despoblament de manera que es produeix un procés de reconstrucció social del rural, com un espai doblement victimitzat. Als dèficits objectius que representa la vida en els municipis rurals se suma ara una visió paternalista amb la que tothom sembla ser capaç d’aportar solucions. Així, els casos de coaching social es succeeixen amb multitud de receptes exemplars de la mà dels més variats especialistes: des de convertir els pobles en llibreries, a transformar-los en pobles barrufet, totes les ocurrències es converteixen en receptes per a habitants minusvalorats en la seua capacitat resolutiva i imaginativa i obligats a pensar en fórmules per atreure quantes més persones millor: cal “saber posar-se en el mercat”. Tanmateix, totes les fórmules abunden en la mateixa direcció, actuen sobre les conseqüències i no sobre les causes, entre d’altres coses, perquè la major part de les solucions comparteixen la mateixa idea de la ruralitat. L’estudi de la ruralitat s’ha d’enfocar més profundament, arribant a desvetllar eixes idees prèvies que donen lloc a la creença que, per exemple, tothom pot aportar solucions a problemes que es simplifiquen extraordinàriament.

La primera clau d’anàlisi és que l’estudi del rural no es pot realitzar més que en relació al seu «contrari», la ciutat, o «en la» relació que manté amb aquest. Es pot abordar des de diversos angles, enfocaments i disciplines, però, en tot cas, ha de partir de la base de l’existència d’una divisió artificial de la realitat entre dos conceptes antagònics dialèctics però també complementaris: camp i ciutat. El reconeixement d’aquesta relació conceptual és, per tant, un element previ a l’anàlisi de la relació que mantenen els pols i, fins i tot, de la pròpia realitat de cadascun. No es pot actuar sobre un sense pertorbar l’altre. Parlar de rural té sentit si es pot parlar d’urbà. La segona clau és que les línies que delimiten allò urbà i allò rural des de el punt de vista econòmic, polític, geogràfic o demogràfic són consubstancialment arbitràries ja que depenen de la qüestió prèvia -com si en un judici parlàrem de qüestions prejudicials- que té un component bàsicament cultural i ideològic. Es tracta de diferenciacions construïdes que han generat desigualtats mesurables empíricament. No perquè la vida al rural siga originalment ni millor ni pitjor, sinó perquè políticament s’ha donat cobertura a un model -territorial- de vida mentre que a l’altre se l’ha deixat desemparat. La forma com es desequilibra la relació entre l’urbà i el rural troba explicació en el sistema socioeconòmic en què ens trobem. En aquest sentit, la lògica productivista dominant es trasllada a l’esfera territorial i aquesta aprofundeix el desequilibri. Per exemple, optar per construir grans infraestructures sanitàries a les capitals respon a una lògica de xarxa centralitzada, que prima l’eficiència de l’acumulació. La tercera clau és que existeix una construcció ideològica territorial primària en què hi ha dos mons: un de ple dret i l’altre infantilitzat, de segona, al que se li concedeixen uns drets, que es considera que no té en primera instància, ja que es tracta d’un territori al servei dels habitants de la ciutat. I eixe plantejament no és polític, és un marc ideològic que comparteixen la dreta i gran part de les esquerres, com acredita el problema de les macroplantes solars. Té, per tant, una complicada solució. Per començar a superar la situació cal acceptar el marc analític dual i conflictiu, però amb la finalitat de superar-lo. S’han de transformar les relacions de caràcter colonial que es donen entre els espais, per dissoldre la frontera existent entre ells amb polítiques realment equilibradores i que permeten les persones que habiten els territoris rurals decidir el seu futur.