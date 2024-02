Hace frío en las primeras horas de la mañana. El río está cubierto de lonas negras. Dicen que impedirán la algarabía de cañas que ocultan la corriente. Muchos años estuvo el puente viejo escondido entre las cañas. Sabíamos que estaba allí. Hasta nos inventábamos que era del tiempo de los romanos. Antes, cuando éramos críos, todo era del tiempo de los romanos o del tiempo de los moros. Ahora ese puente es un hermoso paisaje en ruinas. Asustan un poco las lonas negras, como cuando el grupo artístico hacía el Tenorio en el local del cine y salían al final los muertos vestidos con sábanas blancas. Ahora el cine ya no existe. Sólo un solar donde se quedaron a vivir los sueños de un tiempo en que soñar más de la cuenta resultaba caro muchas veces.

En la misma esquina estaba el trinquete y ahora no sé quién se acuerda de los sitios que formaron parte importante de la vida en el pueblo. Son esos sitios que, como decía Walter Benjamin, «saben muchas cosas de nuestra infancia y los amamos por ello». La hierba del campo de fútbol se ha vuelto marrón y las porterías están como pintadas en esa pared antigua donde se dibujan las ausencias. Hace muchos años me llamaron el primo Miguel y Vicente Rambla para que entrenara al equipo de fútbol. Fue un año fantástico. Sigo viendo a algunos de aquellos chicos de vez en cuando. Seguro que los críos de ahora dirían que aquellos chicos y yo somos del tiempo de los romanos o del tiempo de los moros.

Más adelante, el lavadero desde donde arranca el paseo de los chopos. Las mujeres lavaban ahí la ropa y en la Fuente Grande hacían lo mismo con la colada, mientras saltaban las ranas como si fueran los saltimbanquis que venía al pueblo en los inviernos. En lo alto, tocando el monte, la boca del túnel casi a los pies del castillo. La leyenda dice que por ese túnel bajaban los moros para que abrevaran en el río los caballos. O para escapar desde el castillo cuando los cristianos les zurraban a tope la badana. A lo mejor el Capitán Trueno andaba por allí y Sigrid, su rubia novia noruega, sería la primera turista escandinava que llegaría a Gestalgar antes que a Benidorm.

Un día busqué la piedra esbarosa y se me había perdido en la memoria. Lo que sigue donde siempre es la tierra marrón de los pajares. Ahí están, como testigos de un tiempo de burros y de trillos rodando sobre el trigo. Cuando se habla en todas partes del patrimonio que necesitamos conservar, nadie se acuerda de los pequeños sitios que han desaparecido o están a punto de desaparecer del todo. Ya muy arriba, casi llegando a la Peña María, la cabeza de Napoleón, esa piedra que va perdiendo poco a poco sus perfiles por el viento terroso que se cuela entre las garroferas poco antes de llegar a la central eléctrica. Escondida entre trastos viejos y hierros oxidados, la cueva de Royopellejas que tanto sale en mis novelas. Aún están negras las paredes del incendio en que murió una mujer, seguramente su última habitante.

Como una isla en medio de la huerta, la turbadora casona de la Andenia es como la Casa Usher destruida por el fuego en el espeluznante relato de Allan Poe. A la entrada del pueblo llegaba el autobús de Ambrosio y en un almacén ahora destechado hacían varietés y alguien dijo que una vez fue Marifé de Triana la artista principal. En la plaza de toros las figuras eran Miguel y Caracol y cuando las fiestas decaían llegaba el bueno de Chicago y era como el flautista de Hamelin con medio pueblo andando a su paso por las calles. En la iglesia había un santo al que llamaban el Niño de la Bola y el cura nos asustaba diciendo que el día en que la bola se cayera al suelo el mundo se iría a tomar pol saco. No te veas cómo mirábamos al santo para ver si la bola estaba en su sitio o se movía. Y dicen que aquellos eran tiempos felices. Pues vaya felicidad eso de vivir, por unas u otras razones, con el miedo en el cuerpo. Hace unos años se abrió el cementerio civil y me gusta estar un rato en ese pequeño espacio ajardinado para que no se muera un pedazo grande y triste de nuestra historia. Al menos de la mía.

Lo que llaman pomposamente patrimonio histórico es saber que lo pequeño forma parte imprescindible de la memoria de los pueblos. En uno de sus libros recuerda Joan Didion lo que escribió Ernest Hemingway: «al final sólo tenían dignidad los nombres de los lugares». El recorrido que hago en esta columna quiere decir algo así y no es un viaje al pasado sino al presente. Olvidar de dónde venimos es no saber o, peor aún, que nos importe un pito lo que somos. Porque siempre venimos de algún sitio, y no precisamente de un castillo donde a lo mejor anduvo pegando espadazos el Guerrero del Antifaz o de la catedral que como una joya única en su estilo sale en las guías de turismo. No son las huellas de esos sitios más nobles, ni mejores, que las que dejaron a través de muchas vidas desconocidas los sitios invisibles.