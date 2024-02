Els membres de la meua promoció universitària vàrem tindre la sort de gaudir del mestratge de Vicent Salvador Liern (Paterna, 1951-2023), filòleg, poeta i assagista que va morir ara fa un any; i dels pocs catedràtics que deu haver exercit la docència a tres de les nostres universitats públiques: la de València, la d’Alacant i la Jaume I.

Salvador fou un dels professors més elegants que he conegut mai. Elegant en la manera de parlar i d’instruir; i també, en la d’investigar, escriure i tractar els altres, tant fa si eren eminències científiques com simples aprenents. D’esperit inquiet i tarannà àvid, ens convidava a navegar per les aigües de la interdisciplinarietat i els territoris de frontera, allà on les certeses trontollen i el mestissatge esdevé norma; on el vent de copa alta proclama la importància dels ponts, de l’intercanvi.

La seua fou una trajectòria prolífica engalanada per l’afecte, el bon humor, el savoir faire i la saviesa. Per això, a propòsit del primer aniversari del seu traspàs, alguns dels múltiples amics i deixebles que conreà –Gemma Lluch, Miquel Nicolàs i Manuel Pérez Saldanya, juntament amb d’altres companys castellonencs i alacantins– li han preparat un triple homenatge en què participaran representants de les universitats valencianes i més enllà. Així, en la jornada que se celebrà ahir a València, hi prengueren part Lluís Payrató, Martí Domínguez i Adéla Kot’átková, que glossaren la vinculació de Salvador als estudis de pragmàtica, l’anàlisi del discurs i la divulgació científica. I, com a remat, acompanyats a la guitarra per Xema Climent, els poetes Joan Navarro i Manel Rodríguez Castelló recitaren diversos poemes de l’homenatjat.

D’una altra banda, en els actes que tindran lloc hui a Castelló de la Plana i demà a Alacant intervindran professors i artistes com ara Sebastià Serrano, Dominic Keown, Pau Alabajos, Enric Balaguer, Josep Bernabeu i Marina Mulet, que al seu torn glossaran: la memòria emocional i la intel·ligència literària que destil·la la seua obra; els múltiples estudis de crítica literària que desenvolupà; i, com no, la lírica de Vicent Andrés Estellés, ja que fou un dels primers a analitzar-la. És probable que, encara, hi emergisquen experiències i anècdotes. I també, aquell divertit donyet procedent del país de les metàfores que, quan Salvador feia classe, guaitava per la finestra i ens treia la llengua. Gràcies, Vicent!