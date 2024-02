La darrera vegada que vaig intercanviar missatges amb Josep Sorribes va ser quan jo estava treballant en la preparació de l’exposició sobre els 50 anys del llibre de Manuel Sanchis Guarner La ciutat de València. Síntesi d’història i geografia urbana, editat el 1972 i que, el 2022, la Universitat de València va decidir encertadament commemorar. Fou un 10 de març de 2023 i vam parlar de la presentació que jo havia fet d’una taula de ponents dins els actes associats a l’exposició València, 1972. Cap a la Ciutat Monstre, celebrada a La Nau. Em va demanar un vídeo que havíem projectat de l’alcalde Rincón de Arellano perquè li semblava interessant per a reflexionar sobre l’evolució de València. Així era Josep. No n’estic segur, però diria que el capítol que va escriure per al catàleg d’aquesta exposició (L’especulació urbanística en el tardofranquisme. València 1970-1975) fou el darrer treball acadèmic que va publicar. M’alegre d’haver-lo cridat a participar.

Per curiositat he vist que el primer correu electrònic que conserve d’ell és de juliol de 2002: més de vint anys de col·laboracions de tot tipus, algunes reeixides, altres que no van veure mai la llum de l’opinió pública ni de l’acadèmia. Entre mig, desenes i desenes de persones que, gràcies a la seua energia, vam conèixer-nos, intercanviar-nos papers, reflexions i propostes... En recorde algunes: Pau Raussell, Gustau Muñoz, Ramir Reig, Josep M. Muñoz, Rafa Boix, Alfonso Moreira, Tito Llopis, Vicente González Móstoles, José M. Azcárraga, Ricard Pérez Casado, Antonio Alabau, Nèstor Novell, Fernando Gaja, Vicent Soler, Alberto Peñín, Carles Dolz, Josep Torrent, Luis Herrero, Luis Perdigón, Rafael Rivera, Joan Olmos, Alfons Garcia, Gregorio Martín, Just Ramirez, Joan Romero, Vicent Monfort, Ramon Marrades, Adolf Beltrán, Jorge Galindo, David Estal, Víctor Pons, Alma Porta, Joan Sanchís, Chema Segovia, Luís del Romero, Sela Andreu, Juan Carlos Colomer, Rafa Porcar, i altres que no em venen ara al cap ara i als qui demane disculpes per no citar-los...

El treball de Sorribes fou en part , i vist en perspectiva, enllaçar professionals que, des de diferents aproximacions, oferiren visions -de vegades enfrontades, lleialment enfrontades diria jo i no cal ocultar les discrepàncies-, sobre els camins que la ciutat de València i la seua àrea metropolitana estaven recorrent. Recorde iniciatives com l’associació Roure de Quart (2004), la participació en seminaris de l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga (2005), cursos a la Universitat d’Estiu de Gandia sobre el món urbà (com el de 2010), treballs col·lectius (València Manifestament Millorable, que el 2011 va conèixer una segona edició), el projecte Aula Ciutat (2012), del que fou director gràcies a un acord entre l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València i l’Escola d’Arquitectura de la Politècnica de València, l’associació Malalts de Ciutat (2016) i recorde també l’organització -junt a Juan Carlos Colomer-, del segon Congrés d’Història de la ciutat de València el 2014 (amb actes publicades el 2016), dissortadament molt més reduït que el primer (1988) i on també hi va tenir a veure.

Pep Sorribes fou un organitzador incansable de moviments de tot tipus. No debades, havia estat cap de gabinet de Ricard Pérez Casado entre 1983 i 1988, compartint amb l’alcalde un apassionant quinquenni que havia de canviar el rumb de València. No va abandonar mai la idea que, a més de la recerca, calia transmetre-la i per això els centenars d’articles que va publicar a la premsa valenciana. I no cal oblidar que fou autor de monografies rellevants. En el transcurs de les meues investigacions —ara mateix, que estic repassant la història contemporània de la ciutat—, tinc sempre a la taula textos que trobe imprescindibles a l’hora de comprendre les dinàmiques de construcció (i destrucció) de València. Em referisc per exemple al seu ja històric Crecimiento urbano y especulación en Valencia (Almudín, 1978), a Desarrollo capitalista y proceso de urbanización en el País Valenciano (Alfons el Magnànim, 1978) o a Valencia 1940-2014: Construcción y destrucción de la ciudad (PUV, 2015). Els dos primers formen part de les primeres monografies —derivades de la seua tesi doctoral, dirigida per l’economista Ángel Viñas— que alguns, a finals dels vuitanta, vam començar a llegir per assabentar-nos de d’on venia la nostra ciutat. Algun dia caldrà retre homenatge a aquella generació —de la que formaren part sols per citar tres persones: Trini Simó, Maria Jesús Teixidor de Otto, i Alberto Peñín—, que a finals dels anys setanta van construir pràcticament del no res un cos acadèmic amb els seus llibres sobre economia, història, moviments socials, arquitectura i geografia urbana de València, preparant el camí de generacions posteriors.

Fou Josep Sorribes un home de la Universitat de València, de posicions arriscades —com el seu vestir—, d’estructures de vegades complexes —com el seu despatx—, d’afirmacions vehements —que li van costar més d’un disgust... I ara que ja no està ens queden els seus llibres, articles i l’exemple d’una capacitat infinita de promoure iniciatives que, a diferència del blanc de les seues crítiques —els promotors, a qui va dedicar un dels seus llibres amb el títol humorístic de Mis queridos promotores—, sempre van buscar l’interès general i una ciutat molt més justa.

Debat urbà animat i profund, obert i efervescent, com és València. Això és el que ens cal i pel que Josep Sorribes sempre va treballar.