Las diferentes enfermedades que afectan al hígado (hepatitis por virus, tóxicos como el alcohol o grasa) pueden acabar induciendo una fibrosis (comúnmente referido como ‘cicatriz’) progresiva, que en fases avanzadas condiciona una desestructuración y rigidez importante del mismo. A esta situación final común se la denomina cirrosis hepática. Cuando aparecen complicaciones derivadas de la misma, el único tratamiento definitivo es el trasplante hepático, operación compleja donde se extrae el órgano enfermo y se sustituye por uno (o parte) sano de un donante fallecido o vivo.

Los órganos donados, también llamados injertos son un recurso escaso y preciado, por lo que es imprescindible hacer un uso adecuado de los mismos, adjudicándolos al paciente de la lista de espera que más se pueda beneficiar del mismo, atendiendo a la mortalidad esperada en lista y al pronóstico estimado después del trasplante, con el fin de garantizar la mejor supervivencia posible de pacientes e injertos.

Para ello, disponemos de métodos que permiten ordenar a los pacientes en la lista de espera en función de su gravedad, siendo el más conocido la puntuación MELD que combina parámetros objetivos de función del hígado y del riñón y que permite estimar la probabilidad de muerte en un corto periodo de tiempo en ausencia de trasplante. Los pacientes con peor pronóstico estimado se priorizan y recibirán un órgano antes. El MELD ofrece la ventaja de calcularse a partir de parámetros objetivos, convirtiéndolo en un modelo justo, transparente y en principio, equitativo.

Hay determinadas enfermedades y/o situaciones en la historia natural de las enfermedades subsidiarias de trasplante hepático en las que el pronóstico no se puede estimar por el MELD, es decir tienen un mal pronóstico a pesar de tener un MELD bajo; en estos casos, se aplican medidas correctoras que tienen en consideración los parámetros que condicionan el mal pronóstico. Además, existen condicionantes no estrictamente médicos que pueden comprometer la mortalidad en lista, como factores socioeconómicos, raciales o geográficos. En particular, las mujeres presentan características que pueden limitar su acceso al trasplante, tales como menor estatura y masa corporal. La primera hace que los injertos que se pueden usar en ellas deban ser de menor tamaño, limitando la oferta de órganos adecuados. La segunda afecta al parámetro de laboratorio empleado para estimar la función renal, lo que condiciona que con frecuencia esta esté sobreestimada en las mujeres, es decir, que a igualdad de puntuación MELD, presentan enfermedad más avanzada y tienen, por lo tanto, un peor pronóstico en la lista de espera.

Se han propuesto varias soluciones para disminuir esta diferencia en el acceso al trasplante hepático entre hombres y mujeres. Las más recientes incluyen realizar una estimación más ajustada de la función renal en las enfermedades hepáticas, modelo propuesta por un grupo español liderado por el Dr. Rodríguez-Perálvarez (GEMA) o la inclusión del sexo como variable en una modificación del MELD (MELD 3.0), soluciones en estudio en diferentes partes del mundo. Así, en Estados Unidos ya se ha incorporado el MELD 3.0 para priorizar a los pacientes en lista de espera. La utilización de cualquiera de los modelos debe considerar las características especiales, no sólo de cada país, sino también de los pacientes incluidos en lista, y del sistema de trasplante.

El Modelo Español en Donación y Trasplante de Órganos ha permitido a nuestro país situarse a la cabeza mundial en materia de donación y trasplante. Las características clave de este modelo incluyen su estructura de gobierno a tres niveles, la figura del coordinador intrahospitalario de trasplantes, con un perfil muy específico, una relación estrecha y de colaboración con los medios de comunicación y una formación intensiva del personal sanitario y no sanitario que participa en el proceso de donación. El programa está impulsado por una cultura de investigación, innovación y compromiso continuo, y se complementa con estrategias de éxito en la prevención de enfermedades hepáticas y renales terminales. Gracias a ello, los tiempos de espera para trasplante en nuestro país son especialmente cortos, siendo el del trasplante hepático en 2022 menor a 2 y 1 mes en adultos y niños, respectivamente. Es por lo que, en España, en base a estudios recientes multicéntricos, la desventaja de las mujeres en el acceso al trasplante es significativamente menor (e incluso inexistente) en relación con otros países, si bien es necesario seguir analizando algunos subgrupos, particularmente el de mujeres con puntuaciones MELD intermedias.

La investigación dirigida a reducir las inequidades en el acceso a recursos vitales, como el trasplante, entre hombres y mujeres debe ser prioritaria para caminar hacia una sociedad más justa y equitativa.