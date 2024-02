El 4 de febrero de 2004, hace ahora 20 años, en la Universidad de Harvard, unos estudiantes anónimos llamados Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes y un tal Mark Zuckerberg crearon una empresa para conseguir fondos de inversión más allá del ámbito universitario a partir de un idea estrambótica y peculiar: poder catalogar a las alumnas de las diferentes universidades para posibilitar una especie de chat asíncrono, es decir, una comunicación en la que no se espera que dos personas estén presentes y dispuestas a responder al mismo tiempo. De esta idea surgió Facebook. Se convirtió en la red social más usada del mundo. Hoy cuenta con 2.300 millones de usuarios, teniendo en cuenta que no está activa en China. En Estados Unidos un 68 % de las personas adultas afirma utilizarla, sólo superado en número de usuarios por YouTube. Además, no ha tenido ningún miedo en absorber todas aquellas innovaciones tecnológicas que podían comerle el terreno. Compró en 2012 los servicios de Instagram por la que pagó 1000 millones de dólares o WhatsApp en 2014 por la escalofriante cifra de 14.000 millones de dólares. Y las que se han resistido como es el caso de Snapchat, pues, sencillamente, copian lo mejor de su aplicación y así las famosas historias de Snapchat pasaron a estar presentes en Facebook y en Instagram consiguiendo lo que sus creadores originales no habían logrado y fue que se consolidara y se consumiera en todas las franjas de edades. Todo este liderazgo se cristalizó el 28 de octubre de 2021 cuando la empresa cambió de nombre para llamarse Meta para ir más allá de las redes sociales y entrar en la Web3 y el metaverso.

Con unos ingresos anuales cercanos a los 140.000 millones de dólares y con un beneficio neto en 2023 de casi 40.000 millones, uno se pregunta si hay alguien o algo que tosa a Zuckerberg y sus secuaces. A pesar de su poder, de tener bajo control aquello que adoramos como si de un santuario sagrado se tratara, nuestro móvil, que nos persigue, vigila y alienta en nuestras acciones y hábitos de consumo sin darnos cuenta, en sus 20 años de existencia han tenido que pasar otra vez por el todo poderoso Senado de los EE UU. Ojalá el Senado español o la misma Unión Europea tuviesen ese papel de sentar a los poderosos del mundo, los que se reparten el pastel, para que rindan cuentas, donde sus ganancias se congelan en el mismo momento de la declaración y un representante del pueblo, de ahí la grandeza de la democracia frente a cualquier dictadura, le obliga a retractarse, mirar a familias afectadas por sus desmanes y a pedir perdón. Y esto no es ciencia ficción, es la realidad. En estas cuestiones sí que deberíamos americanizarnos de una vez y comenzar a sentar en el banquillo parlamentario y judicial a los que bordean la ley. El miércoles 31 de enero las grandes tecnológicas desde Meta, X o ByteDance, dueña de TikTok, testificaron en una audiencia en el senado norteamericano. El poder legislativo y político analizaron las medidas que estas compañías estaban implementando para evitar los problemas como los abusos infantiles o el acoso para proteger a los menores. Cuando le llegó el turno al CEO de Meta, el republicano Josh Hawley le instó a que se levantara y pidiese perdón a las familias de víctimas de menores que portaban fotos de sus hijos. Respondió con una disculpa, sin desviar su mirada de los familiares, insistiendo en que la empresa ha invertido más de 20.000 millones en seguridad para los usuarios. Las estadísticas sobre los problemas que generan invitan a pensar que esa inversión no ha dado sus resultados. Se les acusó a estos magnates de tener las manos manchadas de sangre y de atentar contra la esencia misma de la democracia. ¿Se imaginan a Maduro o a representantes de su parlamento dirigiéndose con estas palabras a los principales cárteles del narcotráfico de Venezuela? Por estas y mil razones la democracia vale la pena y tenemos que defenderla y mejorarla con nuestro compromiso por la verdad y la responsabilidad desde aquello que decimos y hacemos.