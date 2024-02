Compromís som una opció política consolidada, una opció imprescindible sense la qual no s’entén la realitat valenciana i que ja ha esdevingut una força clau amb veu i vot en l’àmbit polític estatal. Una opció amb un ideari clar per a la ciutadania, un ideari defensat sense fissures per les diferents cares visibles de la formació: la lluita pels interessos valencians i la nostra cultura, l’impuls d’uns serveis públics que garantisquen la igualtat de totes les persones i d’un model econòmic que millore la qualitat de vida de la gent treballadora, la defensa dels drets i llibertats de les dones i les persones LGTBI, el treball pel futur del territori i contra l’emergència climàtica, entre tantes altres. Sempre des de la proximitat perquè no sabem fer política d’altra manera.

Estem convençuts que els valencians i valencianes, estiguen d’acord o no amb el nostre ideari, ens identifiquen com una opció plural però coherent i no com la suma de diferents compartiments estancs on cadascú defensa un ideari diferenciat. I ens identifiquen així perquè portem molt de temps lluitant conjuntament des de les institucions i el carrer pels mateixos ideals. Per això, quan expliquem cap a fora la manera que tenim de prendre decisions, de vegades la reacció és de sorpresa.

I és que en tot este camí compartit, Compromís hem crescut molt. Hem crescut tant que comptem amb més de 18.000 militants i simpatitzants que no formen part de cap dels partits fundadors, de cap de les tres organitzacions originàries de Compromís. Per a la majoria dels valencians i les valencianes no som una coalició electoral, no se’ns percep així. Som percebuts com el que som: un projecte polític que ha governat i que vol tornar a governar el nostre país i que representa dia a dia a centenars de milers de valencians i valencianes des de les Corts, les Diputacions, els ajuntaments, Congrés i Senat.

Aleshores, la pregunta que ens hem de fer és: què esperen els valencians i valencianes de Compromís?

Amb tota probabilitat, volen que dediquem el temps just a les qüestions internes per a poder concentrar-nos en construir una alternativa per a governar i dur a la pràctica els nostres ideals. Que continuem sent els qui planten cara a la dreta i l’extrema dreta i qui quan governem tirem avant polítiques valentes, d’esquerres, valencianistes, feministes i ecologistes.

Com que compartim este objectiu és més fàcil encarar el debat sobre la manera d’assolir-lo, quina és l’estructura que ha de fer servir Compromís per a optimitzar el nostre funcionament i ser més útils a la ciutadania. Algunes ferramentes són indispensables: òrgans de decisió triats de forma democràtica per tota la militància, siga o no dels partits fundadors; espais de participació compartits per totes les persones membres de Compromís, vinguen d’on vinguen; mecanismes per a seguir obrint-nos a la ciutadania i implicar-la en el nostre projecte... Seguir avançant, en definitiva, en la proximitat i la radicalitat democràtica que ja defensem en les institucions.

Dit d’una altra manera: necessitem un Congrés de Compromís que siga el nostre màxim òrgan de decisió, on poder dissenyar conjuntament el nostre full de ruta, i on es trie una Executiva de Compromís que aplique estes línies polítiques i que ens permeta ser més eficaços a l’hora de respondre als reptes del dia a dia. Necessitem un Consell o Mesa Nacional (o com decidim dir-li) compartit, com a màxim òrgan entre congressos, on modular les decisions estratègiques per a adaptar-nos a allò que ens exigeix la societat valenciana. Necessitem consolidar i millorar el sistema de primàries obertes a la ciutadania, únic i modèlic en el nostre àmbit territorial. Necessitem que totes les persones militants tinguen els mateixos drets i obligacions, perquè amb més participació serem més fortes i el País Valencià ens necessita més fortes que mai.

I tenim clar que tot això s’ha de fer respectant la pluralitat interna de Compromís. Com també tenim clar que eixa pluralitat va molt més enllà dels tres partits fundadors: cada organització compta al seu si amb diferents accents, visions i parers que han de ser tingudes en compte i que enriqueixen la nostra manera de fer política. Perquè la pluralitat és riquesa, i això els i les valencianistes sempre ho hem tingut clar, i eixa riquesa és part essencial de la nostra fortalesa.

Ho tenim clar: Compromís és clau per acabar amb este govern de la vergonya i millorar la vida de valencians i valencianes. No podem i no deixarem passar esta oportunitat.