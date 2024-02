Fa ben poc que llegia un article de Jorge Catalá i Pablo Pérez, professors de la Universitat de València, que porta per títol «Espacios y paisajes del horror en la Valencia moderna (siglos XV, XVI y XVII)», publicat a Cuadernos de Geografia (núm. 108-109), l'any 2022. Els dos investigadors són, sense dubte, dues de les persones que coneixen millor que ningú tot el que envolta l'aplicació de la justícia, en l'àmbit valencià i en època foral. Per motius que no són del cas, mentre buscava dades sobre uns possibles ajusticiaments, em vaig detenir a llegir el treball esmentat: supose que el títol -ben cridaner- degué influir en la meua decisió.

Però si bé la major part de les coses que apareixen allà eren esperables, i moltes d'elles -en el meu cas, que he hagut de llegir molts dietaris i molta paperassa antiga-, ja em podien sonar més o menys -vull dir, a grans trets, no en els detalls que ells aporten magistralment, a base d'un treball minuciós de recerca en arxius-, he de confessar que hi ha un aspecte que desconeixia i que em va deixar petrificat. Com que no em sé estar de compartir-lo i intentar també esglaiar a algun lector més, és per això que el compartiré ara, ací, tot exhortant els lectors a recórrer a la lectura del treball ja citat -de fàcil accés, online.

La qüestió és que, quan s'ajusticiava públicament un reu que havia merescut la pena de mort, segons els tribunals que l'havien jutjat -que podien ser diferents-, en alguns casos el seu cos mort també havia d'aprofitar per advertir i dissuadir futurs delinqüents. És per això que el cap i les parts del seu cos esquarterat es podien penjar o clavar en determinats llocs emblemàtics -les portes de la ciutat, el lloc on s'havia comés el crim, etc.- o es podien deixar -sense soterrar- al barranc de Carraixet, en un tancat exclusiu, a partir d'un determinat moment, i fins que la Confraria dels Desemparats anaven allà, a donar sepultura cristiana al que restava -per cert, sembla que també dinaven allà, els confrares, quan els tocava fer aquell acte de caritat.Això d'exhibir restes dels malfactors, ja ho tenia clar. Ara bé, el que no sabia és que en alguns casos, per tal que el cap o les mans del criminal durassen més temps en pública exhibició i avís de caminants, durant un temps es va posar de moda fregir o bullir amb oli aquelles restes humanes desmembrades del cos. En fi: parlem del segle XVII, no de la prehistòria, i en la València del barroc. No sé: jo m'he quedat impactat.