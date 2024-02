Aquests dies estem veient com per tot arreu s’escampen les tractorades com una mostra de les inquietuds sobre el seu present i futur del món agrícola. Llauradors valencians, pagesos catalans, «aceituneros altivos» d’Andalusia i més tractors i jornalers de tots els racons de la pell de brau que cantava Salvador Espriu, menys els gallecs, que estan en època electoral i no cal molestar al PP, han tret les favetes de l’olla per demostrar als qui manen que viure conreant els camps o bé cuidant el ramat ni es bucòlic ni, si segueixen així les coses, dona per viure dignament. Jo m’he criat en l’horta, quan a Benimaclet encara el ferro i el ciment no havien foragitat els diversos cultius que els llauradors de la zona sembraven i collin cada any, i he viscut in situ les peripècies que els llauradors passaven per tirar endavant les collites de creïlles, tomaques, bajoquetes , forment o dacsa, entre altres coses. La meva infantesa i adolescència van transcorre entre aquells camps propers al cementiri i la sèquia de Vera, jugant a amagar-nos entre els dacsars o deixant el llit de matinada, en l’època de segar el blat, per anar a veure com la trilladora desfeia les daurades espigues d’un forment que després es converteix en farina. Eixa era la part bucòlica d’uns nens i adolescents que, per aquells dies desconeixíem les hores de feina i suor que el llaurador havia tingut que passar fins arribar al moment de la recol·lecció de la collita.

Aquest dies hem vist les carreteres i les grans avingudes de les ciutats plenes de tractors protestant i, malgrat que en tots els casos semblava la mateixa protesta, vist el que he vist i escoltat el que he escoltat les protestes s’emparaven en la mala situació dels llauradors, però per altra part he vist que la protesta no anava dirigida en la mateixa direcció. Una part dels que protestaven, especialment al País Valencià i a Catalunya, dirigien les seues protestes contra les disposicions, massa estrictes, de la Unió Europea i volien fer escoltar les seus protestes als corresponents governs autonòmics, sense cap aldarull violent. Els altres, coincidents amb els territoris on el caciquisme i els grans propietaris de terreny, s’han mobilitzat, o els han mobilitzat contra el Govern de Pedro Sánchez, mitjançant pancartes contra l’actual govern, banderes amb el «pollastre» franquista i, fins i tot, amb l’amenaça d’enviar la tractorada a les portes de Ferraz

La gent del camp té raó en elevar les seues protestes davant la Unió Europea, que està consentint l’entrada al seu territori de productes d’altres països que utilitzen pesticides prohibits aquí, que paguen salaris de misèria i que, moltes vegades, es venen als supermercats disfressats. Hem vist en alguna cadena de supermercats anunciades «taronges de València» i en llegir l’etiqueta veure com aquelles suposades taronges valencianes venien de Sudáfrica o qualsevol altre país llunyà. Els lobbys pesen molt davant els polítics de la UE i aconsegueixen coses com aquesta: que arriben a les grans superfícies taronges o qualsevol altre producte de països llunyans fent una competència tramposa als productes d’aquí. Primer van desmantellar el tèxtil i ara li ha arribat l’hora a l’agricultura. Es la globalització capitalista que tan sols es preocupa per la plusvàlua i l’augment de beneficis al preu que siga.

Però, a banda del tema econòmic, en aquesta tractorada també hi ha una mà negra dirigint una part dels tractors, una mà negra política, la de l'extrema dreta, que vol treure profit del malestar dels agricultors i que s’ha pujat al tractor de la protesta com Rocio Monasterio, de VOX, perquè «a río revuelto ganancia de pescadores» i en pescar vots com siga tant PP com VOX son mestres experts sense importar-lis les mentides a dir. Infiltrats