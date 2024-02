Els llauradors alcen el crit, trauen els seus tractors a les carreteres i carrers, i tot sembla potes per amunt. És una vaga declarada o encoberta. Ja està bé!, diuen els camperols: el sector agrari està en perill per algunes Normatives de la Unió Europea que ofeguen, o per la competència deslleial de tercers països que no s’atenen a les exigències del canvi climàtic ni sostenibles.

Qui té la culpa de tot açò? El Govern? Els grans distribuïdors que posen els preus que volen?... O és el sistema en què estem inserits?, que promou i valora els productes industrials, al temps que desvaloritza i no paga bé els productes agrícoles...

Sempre hem sentit aquella expressió: “Tot ix de la terra!”, on “tot” és la riquesa i “la terra” és l’instrument productor. Quin poc agraïment a la terra, en l’actualitat.

Com que les coses s’han d’aclarir, i no està en les nostres mans, ì esperem que no els acusen de terroristes, millor dediquem-nos ara a la nostra competència: les paraules. Hem titolat VAGA, que vol dir anar cap ací i cap allà/estar desocupat/no treballar, és a dir, no treballar, no fer res per a aconseguir alguna cosa. Sembla una gran contradicció, aparentment.

A França en diuen grève, paraula originada a París, on les gents desocupades campaven a la plaça davant de l’Ajuntament, que aleshores es deia Plaça de la Grève (plaça de l’arenal) perquè estava a vora el riu Sena. I quan algú o molts no estaven d’acord amb l’amo o amb les seues condicions de treball, se n’anaven a tombar-se a l’arena, de braços caiguts, a la plaça de la Grève. D’aquí ve l’expressió francesa posar-se en grève/posar-se en vaga... A Anglaterra, pàtria de la revolució industrial, a finals del s. XVIII uns mariners del port de Londres, descontents de la seua situació, van trencar les veles del vaixell perquè així no poguera fer-se a la mar: trencar es deia strike, acció que continuava realitzant-se al principi del segle següent amb l’atac i destrucció dels telers i les màquines per part dels treballadors perquè hom deia que estes llevaven ocupació i treball humà. I d’aquí la veu strike en anglés, sinònim de vaga... En castellà, a partir del verb follicare/folgar/holgar, que volia dir alenar de pressa o prendre l’alè després d’una respiració fatigosa, i que va acabar significant descansar o estar desocupat, d’on la paraula fuelga/huelga, paraula fèrtil que en altres variants ha donat juerga, igual com folgar ha donat també follar en l’accepció sexual que tots coneixem.

I si hom no vol anar a la vaga?, i si un vol continuar treballant? És un dret, això. No cal dir-ne res més. Però pot trencar la força dels altres treballadors de braços caiguts per la reivindicació d’uns objectius... I quina paraula identifica això?: a principis del s. XIX, entre Olot i Vic, zona de producció tèxtil, hi havia un poblet anomenat Santa Maria de Corcó que tenia una fonda o hostal amb un emblema en forma d’animalet, en forma d’esquirol. Tots coneixien este lloc amb el nom de L’Esquirol, on anaven a quedar-se molts treballadors ocupats en els telers. Tant és així que el nom es va estendre al propi poble, que d’ençà endavant es diria L’Esquirol. Quan en la zona es va declarar la vaga laboral, els treballadors de L’Esquirol van decidir d’anar a les fàbriques. A partir d’aquí quedaria per sempre el nom del rebenta-vagues: esquirol.

Clar!, prompte prompte va quedar entés que era l’exercici d’un dret, el dret a la vaga, que es va reconèixer per primera vegada a Anglaterra l’any 1864, i a Espanya l’any 1902 en el regnat d’Alfons XIII. I sempre ha estat atacat per part dels oponents, tot dient que “no solventa res”, quan en realitat dóna al treballador la conquista més gran, com és la victòria i legitimació moral en contra d’aquells que soscaven drets fonamentals... Però, retornant al concepte i paraula del treball, recordarem com els romans en deien laborare/tindre una activitat, i nosaltres, des de l’Edat Mitjana, en diem treballar a partir de la veu tripaliare que volia dir ni més ni menys que torturar. És que el treball és un martiri, una tortura?...