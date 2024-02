Des del país que va patir la dictadura de Franco, recordem o no aquell crit de «¡Muera la inteligencia!» (o «Mueran los intelectuales» i «Viva la muerte», segons versions), proferit a Salamanca, en la tardor penosa del 1936, contra la llibertat humana. Des d’un país on abans, el savi poeta Juan Ramón Jiménez, en un llibre juvenil titulat Eternidades, havia escrit: «Intelijencia, dame el nombre esacto de las cosas».

No ens falten avisos contradictoris sobre els usos de la intel·ligència, vigent en l’entusiasme per les capacitats humanes: per tant, afirmem que la Intel·ligència Artificial depén de la Intel·ligència Humana, compartida pels esforços en la salut, la convivència social, els drets... humans. O siga, que sabem què és un «cervell artificial» o un «cor artificial» (ah! no confondre amb el de la persona amb què pugues estar pensant). Però al costat de tan bones aportacions, com la intel·ligència emocional, sabem que eixe «descobriment» sol resultar «restringit» a les relacions de parella o la perspectiva individual. I és posterior a l’imperi poderós de la Intel·ligència als aparells d’Espionatge i de control del món: així, lluny del Gran Germà, l’hispànic i no benèvol ni malèvol Centro Nacional de Inteligencia, si calguera, seria per a l’Educació, la Cultura, i la Sanitat. Sense oblidar les novel·les i pel·lícules del ram, ni les derivacions publicitàries no gens banals, aplicades a la «intel·ligència» industrial, comercial, però també educativa, esportiva...

Ah, clar, visca la intel·ligència, la comprensió, la capacitat d’anàlisi, la ciència. I tot allò que calga: l’entusiasme, la voluntat, l’eixida del sol cada matí i la primera salutació en eixir al carrer o entrar al treball. Però el panorama comunicatiu hispànic, i el d’Europa i dels Estats Units, ara mateix convoca la intel·ligència davant eleccions polítiques. A la proximitat de Galícia, país amb un caràcter benèvol on cal suposar-la sempre, tant si es puja o si es baixa, tant si es perd o si es guanya. I sobretot, sobretot, al Parlament Europeu. Som d’una civilització antiga –potser, la que va formalitzar amb més precisió la intel·ligència-, que no parem d’aplicar-nos a l’herència de la modernitat. Gràcies per les invencions de la Intel·ligència Artificial, exceptuant la invenció de persones. Però alerta amb les manipulacions artificials terribles que ja patim contra la intel·ligència, el paisatge i el progrés solidari de cada dia, tant si plou com si fa sol.