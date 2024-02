El poeta dels mítings

Amb el final de la dictadura es van obrir les perspectives, així, les organitzacions anaren eixint a la llum, tan aquelles que havien estat presents durant eixos anys de foscor com altres de creació més recent, aleshores, calia eixir a la superfície per donar a conèixer allò que volíem manifestant als ciutadans, doncs, allò que intentàvem representar.

Fins les primeres eleccions, que tingueren lloc a Juliol de 1977, a tot arreu en feien actes, especialment als principals nuclis el país, aleshores amb el nom de País Valencià estrenàvem allò dels mítings, o les presentacions públiques.

Doncs, en eixe context el nostre poeta, Vicent Andrés Estelles, estigué molt present, i es així com el vaig conèixer, crec que el primer moment del nostre encontre, fou a la presentació del recent fundat Partit Socialista el País Valencià, encara no s’havia integrat al PSOE, a la tribuna alguns amics cas d’Alfons Cucó i Joan Francesc Mira, entre altres, cal aclarir que en eixos actes també hi assistíem com invitats gent d’altres partits, el cas és que al final, després dels parlaments dels promotors, des del públics alça la mà el nostre poeta, segurament a alguns, com fou a mi mateix, ens sorprengué eixe fet, doncs, ell tragué de la butxaca de l’americana un paper i digué que ens anava a llegir un poema que havia fet per aquella ocasió, doncs , acabat de coure, i ho feu, aquesta va estar la seua aportació : poesia, simplement això.

En eixos moments, i altres ocasions semblants, organitzades per diferents partits, no va faltar el poeta i sempre treia un poema de la butxaca.

Amb el seu gest Vicent volia fer patent que la poesia tenia que estar present, i ell, el poeta, s’adheria a tot que impliqués fer país i fer esquerra.

Durant aquelles circumstàncies, de compromís polític, es tingué molt en compte la cultura i la poesia no podia quedar absent.

El poeta en acabar els actes xerrava, estava eufòric, es ocasions es lamentava d’alguna que altra malaltia, en general coincidíem pensant que s’obrien bastants possibilitats, posteriorment,però, es quedarien a mitges, prou menys d’allò que havíem somiat.

La transició com sabeu anà endavant, i amb el temps, el poeta va deixar d’aparèixer als mítings i actes, possiblement no podia ser d’altra forma, les pautes, els hàbits, i les rutines dels líder dels grans partits van ser els protagonistes, tal i com passa hui en dia.

El poeta considerà que ja havia fet la seua tasca, jo vaig sentir la seua absència.

Ara, quan sembla que tornem de nou a ser resistents, volem celebrar l’any del nostre poeta, davant dels «negacionistes» de la nostra cultura, per això, en aquestes circumstàncies he trobat oportú acomiadar-me amb uns versos de Vicent :

«Només sabem quan comença la nit:/mai no sabem si tindrà mai termini./Amb ulls de son i cansament mortal/confonc la nit amb el dia i és de nit./tot és ja nit en la meua existència./Amb pas incert, maquinal, la recórrec,/ creue uns carrers, unes places, uns llocs».