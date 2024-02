Per una societat més integradora

Que la nostra societat viu estressada és un fet indiscutible. Les tensions personals i socials se superposen als conflictes geopolítics mundials i a una crisi climàtica d’abast global. Allò que coneixem com el «sistema socioeconòmic» fa aigües. I qualsevol persona amb un poc de sentit comú intueix que cal fer alguna cosa perquè l’estrès del sistema ens pot portar al col·lapse social i ambiental. Podem proposar algunes idees? Fem-ho.

Abans de res cal canviar de perspectiva. És precís, com a primera mesura, discernir si el model actual de convivència, de relacions socials, personals i de consum i treball és millorable o no. I si ho és (que ho és), aleshores cal una nova òptica, una nova perspectiva. Molta gent jove, per necessitat, ho està fent, allunyant-se d’un sistema excessivament materialista, consumista i voraç que, a més, està posant a prova els límits del planeta.

En segon lloc, cal tractar les patologies que aquest sistema estressat ha produït. Els efectes ja hi són: els podem veure al costat nostre i en nosaltres mateixos. S’ha estat massa temps estretint les vies del progrés general, aprimant la base que proporciona sustentació al model de vida, expulsant del sistema una gran part de la població i les conseqüències de tot això ja són visibles. Per això, junt a un canvi de perspectiva, no podem oblidar atendre les patologies generades per anys de incúria i egoisme. No és caritat (tot i que també necessitem molta caritat, és dir, molt d’amor, si anem a l’etimologia llatina de la paraula), és realisme i oportunitat.

I una vegada engegat el procés de tractament de les patologies heretades, cal treballar per introduir canvis en l’estil de vida global, en el model de relacions humanes i econòmiques que ens envolta. Sense aquests canvis, l’únic que farem és dilatar en el temps la propera crisi. I de temps no en tenim massa. Aquest canvi de vida exigeix, com a quarta mesura, incidir de manera valenta i honesta, en la modificació de les causes que ens ha conduït fins on som. L’hostilitat, l’agressivitat, l’egocentrisme, la busca del màxim profit han de cessar. Les polítiques econòmiques s’han d’obrir a totes les persones i totes les persones han de poder participar-hi.

Imagine’m que no fem aquest procés de sanació del sistema des del seu arrel, i que ens limitem a combatre’n l’estrès com es combat massa vegades l’estrès vital, és a dir, amb mesures útils però parcials com si medicaments neuromoduladors fora. Aquest són bons però d’acció limitada perquè tan sols milloren i atenuen els mecanismes i les conseqüències del problema. El resultat és parcial.

Per això cal fer una crida a un canvi de perspectiva, a un tractament de les patologies del sistema, a un estil de vida social, econòmic i personal més saludable i a una modificació de les causes que ens han portat fins ací. I tot això requereix un moviment personal i col·lectiu que hauria de saber obrar amb habilitat per guanyar aliats, més enllà d’ideologies concretes, entre els qui ens trobem incòmodes. Si demanem un eixamplament de la base social del sistema econòmic, com no demanar un eixamplament de la base social favorable a aquesta reforma? Per això cal treballar des de la societat civil i des de les associacions compromeses per un programa valent de reformes del sistema social i econòmic.

Caldria convocar una gran convenció social i política per una societat més justa, oberta i integradora, una mena d’estats generals de la societat valenciana per a disposar d’un pacte que, al temps que tinga cura dels afectats per les «patologies» del sistema, treballe per modificar les causes del procés que ens ha portat fins ací.

No és hora d’exclusions, ni de marginacions. Tothom està cridat a treballar des de la base per un nou sistema menys estressat i menys estressant amb les persones i amb el planeta. Se succeeixen els plans per resoldre els problemes que ens envolten, però no se n’ataca la causa i no se n’ataca perquè no somniem en un món millor. Jordi Alemany ens ha recordat que quan Martin Luther King va pronunciar el seu famós discurs a les escalinates del monument a Lincoln, durant la Marxa pel Treball i la Llibertat, un 28 d’agost de 1963, no va dir «tinc un pla»; hi va dir «tinc un somni». Huit vegades ho va repetir: I have a dream. Perquè cal inspiració i un horitzó sobre el que bastir qualsevol pla. Somniar i planificar. Un somni sense un pla és pur voluntarisme. Un pla sense un somni és tecnocràcia descarnada.