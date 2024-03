No tenen vergonya

Ni la tenen ni deuen saber que nassos és això. I si, parle de tota la colla de dirigents del PP que, sent l’únic partit polític legal condemnat per corrupció i per conformar una organització criminal de tota Europa, tenen la santa cara dura de muntar tot l’aldarull que estan muntant amb el tema de l’assessor del diputat Ábalos.

Amb això no vull dir ni de lluny que crega a la innocència d’Ábalos que sempre m’ha semblat un personatge fosc i perillós. Ni de bon tros. I la reacció del PSOE m’ha semblat adequada i procedent. Ell, quan va ser secretari d’Organització, no va actuar amb la mateixa mesura ni respecte a altres companys, als quals no va dubtar en llançar als lleons per molt menys del que ara li està passant a ell. I damunt la justícia el va declarar innocent. I si, estic parlant del Jorge Rodríquez, a qui no va dubtar en desqualificar i deixar caure sense terminis de temps ni cap avís previ.

Però tornant al PP, és que em resulta tan inversemblant la seua actitud que frega l’esperpent per part de tot l’equip directiu. Sembla que després del, relativament bon resultat de les eleccions gallegues (no podem oblidar que, malgrat la majoria absoluta, han perdut dos escons), s’hagen encoratjat davant el govern.

Veure’ls acusar de corrupció al PSOE per un assumpte que a ells els va costar el lideratge de Casado, una crisi interna amb tot el que comporta a escala de traïcions internes i, també, ficar de manifest que qui governa de veritat el partit es Díaz Ayuso, es ridícul i com he dit abans, esperpèntic.

Escoltar a Feijoo, o a Gamarra o a Bendodo assenyalant al PSOE de corrupció quan a ells encara els queden tants casos per jutjar i en tenen tants altres ja jutjats i condemnats i sempre per corrupció, dona la mesura del seu concepte de moralitat política. Sobretot si ho mesurem amb la vara de Díaz Ayuso i les més de set mil persones ancianes que va deixar morir a les residències als moments més durs de l’inici de la pandèmia. I mentre, en el súmmum del cinisme intentava “penjar-li” aquestes morts al govern central quan tothom sap que les competències en aquesta matèria són de les comunitats autònomes. Per no parlar també del cas de les mascaretes del germà...

La corrupció en política s’ha de tallar sempre i d’arrel vinga d’on vinga. Esta premissa hauria de ser esculpida al cervell de totes les persones que es dediquen o es vulguen dedicar a la política. Però que precisament el partit amb més condemnes per corrupció de tota Europa s’intente convertir en defensor i capdavanter de la lluita contra la corrupció quan la té dins de casa, és vergonyós i ridícul. Per què no actuen de la mateixa manera amb l’alcaldessa de Marbella? O amb la mateixa Díaz Ayuso? O amb Moreno Bonilla? Motius en tenen més que sobrats amb totes elles i ells, però sempre és més fàcil veure la palla a l’ull alié que la biga al propi.

El que estan demostrant, una vegada més, és que ni tenen ni coneixen el que és la vergonya i la decència política. I que ni saben ni volen aplicar allò de l'“en política no tot s’hi val”.

Veurem si amb el resultat de les eleccions basques els fums els baixen un poc perquè el que està clar que el que és la vergonya i la decència política no saben el que és, ni sembla que ho vulguen aprendre.

Una pena d’exemple de democràcia poc saludable el que estem deixant per a la gent que ve darrere. Un model molt poc aconsellable i perillós per a qui demà o, fins i tot hui, es vulga dedicar a la política de veritat, la de intentar canviar les coses per a millorar-les