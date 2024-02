Incendio. Solidaridad. Unidad.

Los vecinos del edificio de Maestro Rodrigo recogen sus enseres con los bomberos / Francisco Calabuig

Cuando el viernes tres coches volvíamos de un desahucio, una compah propuso que la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas de Valencia (PAH Valencia) enviáramos nuestra solidaridad con las afectadas por el incendio. Enseguida elaboramos el mensaje. Nuestro corazón verde se llenó de humildes y sentidas palabras ante esta tragedia de terribles consecuencias para las víctimas. Como en la PAH sabemos muy bien lo que se sufre ante la pérdida de vivienda, alguien propuso exigir a las Administraciones una alternativas habitacional urgente conociendo la falta de parque público (en la Comunitat Valenciana solo un escandaloso 0,6% de viviendas) y lo que cuesta que asignen a familias después de los muchos desahucios (más de 202.000 desde 2008, la mayor parte primera vivienda de unidades de convivencia que son vulnerables).

Nos alegramos cuando vimos que las necesidades estaban quedando satisfechas por la respuesta inmediata de las Administraciones ante personas que están sufriendo una de las mayores desgracias por las que podemos pasar.

Pero, por minutos empezaron a anunciarse más medidas. El que fueran superiores a lo que nos habíamos imaginado según las respuestas a que nos tiene acostumbradas el ayuntamiento y la Generalitat no suponía ninguna censura ya que hay que atender a las cuantiosas necesidades de las víctimas del incendio. Era una alegría.

Pero, como seguían las medidas en cascada, honestamente no pudimos dejar de preguntarnos: ¿qué está pasando? Insistimos, la sorpresa no era porque nos pareciera ninguna medida excesiva, sino porque estas no se están aplicado a amplios sectores de población que pueden perder o pierden su vivienda, con tragedias menores, pero dolorosísimas también al quedarse sin techo. Se oían voces: ¿la emergencia habitacional de quienes tenemos problemas económicos o somos pobres no se cubre? ¿Acaso se nos considera como ciudadanos de tercera?

La gente que nunca ha podido acceder a una vivienda digna, que lleva años esperando una vivienda apuntados en el Registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento o de la Generalitat (EVHA), la gente de clase trabajadora, autónomos o pequeños empresarios que tiene problemas muy graves para disponer de vivienda amenazados con demandas judiciales (des del 2021 al tercer trimestre de 2023 se han presentado 11.177 demandas -la mayor parte pendientes de finalizar según el Consejo General del Poder Judicial), amplios sectores sociales de jóvenes, mayores, migrantes... A todos nosotros, las administraciones nos dicen que NO hay vivienda; algunos servicios sociales, muchas veces, que nos ubiquemos como podamos en casa de una familia y el mercado que nos vayamos del barrio si no queremos pagar alquiler a partir de 700€ o vivir hacinados en habitaciones de a 350€. Mientras, la banca nos comunica subidas de euribor para nosotros y beneficios bochornosos sin parar para ellos…

Desde la PAH hemos instado a las administraciones a superar las estrategias politiqueras de ir unos contra otros, a ayudarnos y estar cerca de la gente. Su respuesta está siendo más que dura. En los presupuestos, han reducido un millón de euros las ayudas de emergencia habitacional; otro millón en las de alquiler -cuya gestión se tendrían que agilizar porque muchas familias no pueden esperar año vencido o más a que se les abone la ayuda-; 33 millones de euros en dotación para adquisición de vivienda habitual del EVHa y se incrementan 43 millones de transferencias de capital a terceros, muchas afectadas por aportaciones del Estado. Han reducido el asesoramiento jurídico a las familias de la Unidad de Ayuda ante el Desahucio y echamos en falta intervención y coordinación con Juzgados y Evha para paralizar desahucios.

No conseguimos complicidad para recuperar las viviendas de la SAREB que estaban inspeccionadas o apalabradas por el anterior gobierno; vemos que no hay intención para aplicar el tanteo y retracto y ampliar el parque público (aquí tocaría reconocer que el edificio donde ahora se van a ubicar existe por la gestión de la Conselleria de Vivienda de Podemos y gracias al Gobierno del Botànic). Pero cuidado: el dinero y el mérito es del pueblo valenciano. ¡Siempre! Tampoco hay una actitud de intervención clara ante las viviendas vacías, ni hablar de la expropiación o cesión de uso de las viviendas vacías de la banca rescatada….

Ahora, esperanzados, estamos esperando respuestas positivas en una nueva reunión a propuesta del PP de los grupos políticos valencianos (Compromís y el PSOE ya nos dijeron que sí en la reunión del 22 pasado) con el gobierno valenciano. El objetivo: un nuevo programa de contratos de alquiler con fondos buitre que les hemos propuesto -LlogAD- donde las Administraciones sean titulares y las familias se subroguen para evitar decenas de desahucios en nuestros barrios. Hemos de pelear con el teniente de la Guardia Civil para que PSF pueda atender psicológicamente a una mujer con dos críos llorando en un desahucio ante la presencia de un enorme dispositivo policial y de la Guardia Civil, aunque se concedió, etc… Y no encontramos una alianza férrea ante el acoso inmobiliario de las mafias extranjeras….

En fin, la PAH pide a las Administraciones que nos traten a todas las personas igual. Que si el dinero viene de todos los valencianos, a todos se nos trate de la misma manera.

Esperemos que esta tragedia nos aporte más que sensibilidad y ayudas a los damnificados por el incendio. Esperamos que el sufrimiento y la vida de quien ha sido víctima nos impulse a buscar un mundo un poco mejor dónde no pasen estas desgracias y también nos acerque al de muchas personas que las padecen y que demos un paso solidario y social en favor de los derechos humanos y constitucionales de todas. Sí se puede.