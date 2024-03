Políticos y dirigentes sanitarios irresponsables

Día tras día, salen a la palestra episodios de corrupción, orquestados alrededor de “políticos relevantes”, donde incompetentes y amorales, “doctores en pillerías”, consiguen embolsarse cantidades ingentes de dinero, el que no logran ganar, en toda su vida laboral, los ciudadanos honrados. La dimensión económica parece el “alma mater” de la corrupción, las cantidades “estafadas” son comprensibles por el gran público, son cuantificables, pero no siempre afloran todos los enriquecimientos inexplicables.

No es esta la única forma de corrupción, hay otra en la que, desde el poder, se crean cargos de confianza, asesorías para “amiguetes”, algunos con “curriculums” sospechosos o iletrados, pero se gratifica su fidelidad. Las cantidades económicas, a nivel individual, son poco relevantes, pero lo son cuando se multiplican miles de veces. Así, se crea, además, un medio de cultivo propicio para la corrupción pues, el cargo es

transitorio, como la vida deportiva, pero, si se es suficientemente “pillo”, la proximidad al poder se puede utilizar para los propios negocios y enriquecerse. Ahora está en la palestra Koldo García; el asesor de José Luis Ábalos, que dice que no se ha enriquecido, me lo creo, pero fue quien tomó una decisión torpe, que propició un comportamiento perverso. Su valentía personal me parece respetable y encomiable.

La administración aún tiene más formas de corrupción aplicando, de forma torticera, instrumentos legales, que les permite dar a los “amiguetes”, puestos de relevancia, que aprovecharan, directa o indirectamente, para enriquecerse o para “chulear”. Hoy leía la sentencia que anula el expediente que apartaba a Antonio Cano, Catedrático de Obstetricia y Ginecología, con una larga trayectoria como Jefe de Servicio en el Hospital Peset y en el Hospital Clínico. Nadie es perfecto, pero que difícil es comprender que un profesional, reconocido durante muchos años, de momento sea

incompetente para el puesto. ¿Cuáles fueron las razones sobrevenidas? Imagino que, su problema fue convertirse en un estorbo. ¿Para quién? ¿Qué otros intereses hay? La situación podría ser irrelevante, ¡qué más da quien sea el Jefe de Servicio!, las actuaciones profesionales van a ser semejantes, ejecutadas por otro, el beneficiado, halagado por un cargo conseguido de forma tramposa y cuyo enriquecimiento personal será pura miseria. La ignorancia pública y una ciudadanía hastiada, le protege.

Pero no da igual pues, tolerar estas actuaciones, supone aceptar que las trampas administrativas son irrelevantes, pero vulneran el estado de derecho, y las utilizan, miserablemente, los “directivos”, para reafirmar su inconsistente “yo” y beneficiar a “amiguetes”. Lamentable es que esto es tolerado por el “poder superior”, el que debe dirigir y controlar, pero se convierte en cómplice.

Otro error es pensar que las actuaciones profesionales serán idénticas, pero la falta de formación y los intereses bastardos, llevan a actuaciones incompetentes, de consecuencias muy graves. En nuestro entorno, en otro Hospital de Valencia, ha habido actuaciones de este tipo, donde perduraron estas conductas, que llevaron a numerosos errores y alguna muerte. Espero que su relato sea pronto público.