Sobre la calidad y las artistas

Por su calidad». Con estas palabras se justificaba desde la dirección del MuBAV la inclusión de solo tres de las ocho obras expuestas en la Sala de las Artistas en la reordenación de las salas del arte del siglo XIX y XX de colección, las correspondientes a las pintoras María Sorolla, Rosario de Velasco y la escultora Emilia Torrente. Palabras que parecían avalar el regreso a los almacenes de las obras de Adrianne Guillou, Marthe Spitzer, Manuela Ballester y Elena Carabia, la única artista representada con dos obras.

Paradójicamente, en el catálogo online de la colección, se recurre al término calidad y equivalentes para señalar el interés de las obras rechazadas, algo que avalaría su permanencia en las salas y contribuiría, de paso, a que los visitantes sepan de la alta participación de las mujeres en la vida artística del XIX y más intensa en las primeras décadas del XX, una realidad que el actual discurso expositivo no presenta.

La calidad planea sobre el binomio arte y mujer desde siempre. O, mejor, la creencia de que la calidad no está a su alcance ya que el arte requiere talento, y las mujeres casi siempre carecen de él por naturaleza. Contestando a la pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, Linda Nochlin señaló que, más que al talento, la calidad está ligada a las posibilidades de cultivarlo, de acceder a formación artística, solo al alcance de mujeres con familiares artistas o de las que podían pagársela hasta no hace tanto.

Lo que no se espera o no se puede imaginar -la calidad en las artistas-, no se ve. Esta ceguera colectiva explica cambios de atribución como los padecidos por dos artistas de renombre en su tiempo como Artemisia Gentileschi y Sofonisba de Anguisola. La obra Susana y los viejos, de la primera, figuró como de su padre durante doscientos años por no apreciarse bien la firma.

En el caso de Sofonisba de Anguisola, la falta de firmas en las obras realizadas por los pintores de la corte de Felipe dificulta identificar su autoría, pero fueron las de la artista las atribuidas a pintores como El Greco, Tiziano o Sánchez Coello y no al revés. Incluso en pleno siglo XX, que Rosario de Velasco firmara con el monograma RV La matanza de los inocentes, expuesta en el MuBAV, bastó para considerar como autor a Ricardo Verde.

La convicción de la mediocridad artística de las mujeres conlleva la devaluación inconsciente de su trabajo. Basta seguir en los diarios del momento la peripecia neoyorkina del óleo Joven mujer pintando. Cuando la pintura fue adquirida por el MET como obra de David en 1917, la crítica la calificó de obra maestra. Tiempo después, al verificarse que su autoría correspondía a una mujer, la misma obra solo concitó tibios elogios.

La calificación de «menores» a géneros tradicionalmente asignados a las mujeres como la pintura de flores, responde al mismo patrón. Los bodegones de Clara Peeters han estado en el Prado desde la apertura del museo en 1819. Hubo que esperar a 2016 para que el museo le dedicara una exposición individual, la primera dedicada a una artista. ¿Qué determina la calidad? La calidad siempre dialoga con el presente. Cada época identifica el arte que merece ser reconocido como valioso en función del clima intelectual, cultural y social que la atraviesa. En nuestros días, el reconocimiento de artistas olvidadas o ninguneadas o el «redescubrimiento» de pintores como Juan de Pareja o Antonio Fillol, arrojan luz sobre lo que la sociedad valora y aprecia.

Pero más que del qué, quizá se trate del quién. Quizá sea ese el quid de la cuestión de la calidad. Se dice muy bien en Alicia tras el espejo:

– «Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos.

—La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

—La cuestión -cortó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda, eso es todo».