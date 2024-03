Europa frente al metaverso

Europa está compuesta de cafés. Éstos se extienden desde el café favorito de Pessoa en Lisboa hasta los cafés de Odesa frecuentados por los gangsters de Isaak Bábel (…) El café es un lugar para la cita y la conspiración, para el debate intelectual y el cotilleo, para el paseante y el poeta o el metafísico con su cuaderno…» George Steiner nos habló en La idea de Europa de ésta, como un conglomerado social y político cuya base es la diversidad entendida desde la cohabitación de diferentes lenguas y culturas. De la construcción de un proyecto más allá de su entramado institucional, de la idea como eje que sustenta esa aspiración. Lo que sería como decir que Europa es algo más que su arquitectura jurídico-política. La idea como esencia de toda esa estructura. Del pensamiento como base para la comprensión de la diferencia; de la capacidad para construir un proyecto que, aun partiendo de la heterogeneidad, es capaz de ser homogéneo. Probablemente, se trate de entender Europa más allá de Europa. Quizá, todas esas imágenes de las que nos habló Stenier para erigir esa idea, sean muy parecidas a las que configuran los principios en los que se sustenta la democracia. A fin de cuentas, si hay algo de lo que no se puede dudar, es la imposibilidad de disociar a la Unión Europea como propósito político de la democracia. Porque ambas cosas son el esbozo de un mismo proyecto asentado sobre la base de los derechos y las libertades. Algo que parece más que evidente, pero resulta inevitable recordar cuando estamos a las puertas de unas elecciones en las que se prevé el avance de los partidos de extrema derecha. Del populismo que ha sabido vehiculizar el malestar hacia el resentimiento y el euroescepticismo intoxicando la idea de Europa desde la antipolítica.

Lo estamos viendo con el intento de utilización de las legítimas protestas y reivindicaciones de los agricultores. Cuestión de una gran complejidad que, desde luego, desde la negación del cambio climático no es posible solucionar. Pero, de eso va el populismo: no abordar ni afrontar soluciones a los grandes problemas, sino negarlos y utilizarlos contra todo. Un ejemplo que da cuenta de hasta qué punto la política se la juega en las elecciones de junio y con ella la democracia. En un sentido amplio; porque, el sistema que ha permitido revestir de derechos y libertades a las sociedades occidentales, está más en riesgo que nunca. Sobre todo, a tenor de una eventual victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre. Una hipótesis, para nada descartable, que hace más necesaria que nunca la consolidación de una Europa fuerte y sostenida desde la vigencia de los valores que inspiraron su propia fundación.

No va a ser fácil. Son muchos los desafíos, pero hay uno al que conviene prestar atención: la utilización de la inteligencia artificial en las campañas electorales. Lo hemos visto con Milei en Argentina: las deepfakes han entrado en la escena política de la mano del populismo sin ninguna compasión. La frontera entre realidad y ficción, entre verdad y mentira, se diluye quebrantando las reglas del juego democrático. La cuestión es si la clásica competencia electoral, es decir, si los partidos políticos clásicos, están preparados para afrontar esta nueva realidad con éxito. Desde luego, nada está escrito y todo se puede abordar. Pero, la primera contienda a la que se enfrenta la Unión Europea en las próximas elecciones del mes de junio, es a la posibilidad de un peligroso quebranto de las reglas que definen las campañas electorales por parte de quienes no creen en el proyecto europeo, en la democracia. Redoblan tiempos cargados de incertidumbre y dificultad que invitan a recordar a Steiner. A entender la política como base para el diálogo, la comprensión y el respeto a la diversidad. A no renunciar a la modernidad, incluida la inteligencia artificial, protegiendo aquellos valores clásicos que han nutrido la democracia.