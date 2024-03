El que no anava a passar

Des del passat dilluns quatre de març les farmàcies de tota Catalunya van començar una campanya que s’ha organitzat pel departament d’Igualtat i Feminismes que repartirà completament de franc un producte menstrual sostenible i multiús per a totes les dones, que podran triar entre una copa o unes bragues menstruals i un paquet de dues compreses de tela reutilitzables. Aquesta iniciativa busca combatre la pobresa menstrual i reduir els residus que generen els materials. Fins ací res a dir.

El problema ve quan escoltem a una emissora de ràdio que d’aquesta mesura es podran beneficiar uns dos milions i mig de persones. I és just en aquest moment quan el cervell es para i pensa: de persones? En tot cas serà de dones, no? I com a molt de dones joves, però de persones? En fi...

Just ara que fa un any de l’aprovació de l’anomenada llei trans i els seus efectes perversos comencem a veure’ls en exemples com el que acabe de ficar. O, cosa que és el mateix, l’esborrat de les dones en alguna cosa tan clara com que sols les dones podem menstruar per una qüestió biològica, i les deixen d’anomenar per no se sap molt bé quin motiu i ens inclouen en el genèric de “persones”, per un tema que, com l’embaràs i el part, només podem fer les dones. Però ací estan ja algunes de les conseqüències de l’entestament d’Irene Montero i el seu equip.

Just demà commemorarem el Dia Internacional de les Dones. La cartelleria d’enguany ja ve plena de colors que no ens representen perquè també el col·lectiu de l’abecedari es vol apropiar d’aquest dia que ens pertany a les dones. I ens pertany perquè els nostres problemes venen majoritàriament originats per la nostra condició biològica de dones amb els dos cromosomes XX. Després, a través de la socialització diferenciada, és quan se’ns adjudiquen rols preexistents i històrics que són els que conformen el gènere, que és el que es vol abolir des del feminisme radical i històric.

Voler que el feminisme assumisca les reivindicacions misògines i homòfobes que representen tot el col·lectiu a qui Montero i el seu equip van donar ales, és almenys per a mi, no saber res de la històrica lluita del feminisme pels drets de les dones i de les xiquetes. És voler confondre-ho tot per tal de mantindre el patriarcat amb molt bona salut. O com diu la teoria política del “gatopardisme”, canviar-ho tot perquè res canvie. I sembla que això és el que van fer des del nefast equip de Montero al capdavant del ministeri d’Igualtat amb els drets de les dones i el manteniment del patriarcat com a sistema. Això si, tot ben disfressat i maquillat de progressisme quan en realitat és més del mateix: Misogínia i homofòbia, amb molt de brilli, brilli, perruques i maquillatge que reforcen de manera ferotge al patriarcat que, amb la seua aliança amb el capitalisme, es reforça encara més per continuar explotat sexual i reproductivament a les dones i les xiquetes.

I ací cal recordar que la mateixa gent que està darrere de l’aprovació d’aquestes mesures que esborren a les dones i la seua opressió per haver nascut dones, són també la mateixa que considera que la prostitució és un treball i els ventres de lloguer una forma totalment vàlida de convertir-se en pares i mares obviant l’explotació de les dones que hi ha darrere.

I tot això de la mà d’una gent que volia assaltar el cel i canviar-ho tot. I sí, per a les dones i les xiquetes ho ha canviat, però per a pitjor.

L’agenda feminista radical necessita més que mai ser defensada pel feminisme radical i històric, que és el que va a l’arrel dels problemes per canviar-los. I és ahí on seguim moltes de nosaltres. Just ací és on ens trobaran.