El ‘castigo’ a Sudáfrica

Mientras en Europa los tractores tomaban las calles, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ultimaba una nueva operación en Sudáfrica. La cuestión pasaría por un acuerdo internacional más de no ser por la naturaleza de sus actores: el BEI es el instrumento financiero con el que la Comisión Europea (CE) persigue los fines de la propia UE –en Europa o en el extranjero- y el beneficiario de esta operación será el propio Gobierno de Cyril Ramaphosa. Resultaría irrelevante de no ser también por el objeto de la operación: modernizar la red ferroviaria y portuaria de este país, en manos de la empresa estatal Transnet. El multimillonario préstamo se negocia, pues, entre dos entidades públicas, tiene una finalidad política y beneficiará al que hoy es uno de los principales proveedores terceros de la UE de frutas y hortalizas, líder en cítricos pero también en envíos de naranjas o mandarinas con plagas, con 56 interceptaciones de lotes infectados en 2023.

No cabe mayor insensibilidad, no solo por lo inoportuno de las negociaciones sino por el mayúsculo desatino que suponen. Los créditos que el BEI concederá, muy probablemente acompañados de ayudas, se destinarán a ‘descarbonizar’ su economía. Sus trenes y terminales de contenedores serán modernizados con dinero europeo y gracias a ello Sudáfrica podrá dar más fácil salida, no ya tan sólo a sus cítricos –que también- sino a los millones de toneladas de carbón (sí, carbón) que este país exporta a la propia UE, ahora tan necesitada por las sanciones impuestas a Moscú. Que alguien me lo explique.

Conocemos las cifras y las excelentes condiciones financieras de estas operaciones así como la intencionalidad ¿medioambiental? declarada. ¿Qué ha obtenido la UE a cambio?. Pues me temo que, en materia agraria, entre nada y cero: Sudáfrica lleva dos años sin cumplir el tratamiento de frío que se le impuso a sus exportaciones de naranjas a la UE para evitar que trajeran la peligrosa plaga conocida como ‘Falsa polilla’ y esta última temporada, además, sus partidas de cítricos han batido récords y han acumulado hasta 51 rechazos por presencia de otro peligroso hongo, ‘la Mancha negra’. Y lejos de tratar de enmendar sus errores, Sudáfrica se muestra agresiva contra la UE: en 2022 la denunció ante la Organización Mundial del Comercio y ahora –tras tantos problemas con el referido hongo- cuestiona el rigor de los inspectores comunitarios así como de las pruebas que practican. Solución de la CE: castigar a su Ejecutivo con créditos blandos y ayudas (sic).