Pluma, bolígrafo o estoque

Me pregunto quiénes eran o qué hacían antes de llegar a la política. Si no son tan viejos. Al revés, si es como si la mayoría hubiera nacido hace cuatro días, como quien dice. De dónde sacaron pues la bilis que les sale cuando hablan de lo que hacemos quienes no somos como ellos. Es como si se les hubieran parado los relojes, como si el tiempo no sirviera para nada, como si lo que han vivido hasta ahora tuviera que ver más con los despojos de ultratumba que con la propia vida.

Son como los fantasmas que nos asustaban en la infancia. Pero me los imagino vestidos con sábanas negras en vez de blancas. No sé si para dar más miedo, para oscurecer la preciosa luminosidad del asombro, para convertir lo que nos rodea en una amenaza. Hablan de respetar las tradiciones, de que esas tradiciones no pueden ser tratadas como si fueran la peste: y sin embargo, cuando llegan al puesto de mando, nos tratan como si quienes no compartimos su manera de entender las tradiciones fuéramos unos apestados. La única cultura posible es la suya. Las otras, las que nos hacen crecer hacia un entendimiento entre iguales, hacia esa libertad que se hace ancha a los ojos de la curiosidad y del deslumbramiento, son cortadas por lo sano para que no se crucen con la suya.

Cada paso que dan es un decreto para acabar con lo que no se acuerda con sus intereses. Sus intereses son la zafiedad, esa burrera que confunde la disparidad de opiniones con el asalto a sus trincheras desde las que sólo se ven enemigos por todas partes. La brutalidad de la exclusión cuando se aferran al sentido patriótico y las pulseritas rojigualdas para dejarnos fuera a quienes no somos de patrias ni banderas. Yo no lo soy. Las patrias de verdad nunca serán refugio sino intemperie. Hay refugios que dan más miedo que las sábanas negras o blancas con que se disfrazan los fantasmas. Prefiero el aire libre donde respirar sin ataduras, donde aprender lo que me enseñan, como escribía don Antonio Machado, «el silbar del viento cuando sopla, / o el sonar de las aguas cuando ruedan». Pero a los de las patrias y las tradiciones y las banderas no les gusta el aire libre y prefieren los cuartos húmedos donde se vuelven rancias las palabras, donde se estrecha el silencio para que enmudezca toda disidencia, donde se pudra sin esperar nada la esperanza. Prohíben lo que no tenga que ver con lo que ellos piensan. Levantan el brazo, lo extienden al frente como hacen los fascismos, te señalan con el dedo hacia abajo para que como en los circos romanos se te coman hambrientos los leones. Dejan sin dinero público lo que consideran canciones enemigas, poemas enemigos, teatros enemigos, revistas enemigas, nombres enemigos: sólo el toro y el torero se erigen en dueños absolutos de la plaza pública. Lo demás es cultura. Y la cultura les da miedo, como a mí me daban miedo los monstruos de las películas en el cine de mi pueblo.

Se sabe de dónde vienen. Aunque sean jóvenes sé que heredaron de sus antepasados la necesidad de perseguir todo lo que no sea de su cuerda. Somos sus enemigos y como a sus enemigos nos tratan. A pan y agua. O peor aún: sin pan ni agua que llevarnos a la boca de la cultura. Y entre todos los odios, el que tiene que ver con una lengua que también es la suya, sea cual sea en la que expresen lo que sienten. No hay lenguas enemigas, aunque el PP y Vox digan que sí. Cómo pueden ser enemigas las lenguas si son todo lo contrario: puentes que no separan sino que juntan culturas y gentes diferentes. «Es plantava la fira en el Pla del Remei./ Era una fira humil, la fira de Nadal,/ feta de llums modestos i de modestes músiques, cavallets de cartó i llocs de tir al blanc,/ i al costat el silenci impressionant del riu…»: ¿de verdad Vicente Barrera, vicepresidente de la Generalitat, Conseller de Cultura y tan patriota de la «lengua valenciana» no entiende estos versos de Vicent Andrés Estellés, unos versos que hablan de esa València a la que él y los suyos dicen amar tan locamente, como si fueran las Grecas en sus buenos tiempos?

Lucen relojes caros en las muñecas de su poderío absoluto. Pero las manecillas van hacia atrás, como las del reloj que hay en el British Bar de Lisboa. La diferencia entre los dos relojes es que el del café de la Rua Bernardino da Costa es un reclamo turístico y el otro nos lleva a los tiempos más oscuros de nuestra última historia. Ya sé que al vicepresidente Barrera le chifla esa última historia porque no oculta su simpatía por Franco y su España intransigente. Pero también sé que la cultura está acostumbrada a pasarlo mal y no será ésta la primera ni la última vez que sobreviva a los tiempos difíciles. En todo caso, le sugeriría al ilustre mandatario que olvide aunque sea un rato su oficio de matador. Los decretos que salen de su despacho habrían de ser firmados con una estilosa pluma estilográfica o un bic de andar por casa. Pero nunca con la afilada y peligrosa punta de un estoque. Eso nunca, ¿vale? Nunca.