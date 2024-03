La catedral consagra a los nuevos peregrinos

El Trinquet de Pelayo, que ha ya superado los 150 años de vida, se ganó el título de catedral de la pilota valenciana porque es el templo donde se consagran las primeras figuras de este deporte. En toda catedral digna de tal distinción existe la sala capitular, el lugar donde se reúnen los monjes después de la misa para recordar sus obligaciones morales, romper el voto de silencio y si es preciso confesarse públicamente. La sala capitular de Pelayo es el viejo palquet donde se sentaba la ‘cátedra’, conjunto de expertos en interpretar el arte de los pelotaris. Allí, rompiendo las reglas monacales, se olvidaban de confesiones pecaminosas pues el poder de la naturaleza siempre superará con mucho a la voluntad del hombre, y se reunían antes, durante y después de cada partida para concluir si este o aquel jugador alcanzaba la categoría de vestirse de blanco en la partida estelar de cada semana. Vamos, si pasaba de novicio a presbítero con derechos a anunciarse en los pizarrones que colgaban en la servidumbre de paso, junto a la parra. Sus opiniones llegaban a los oídos de Selfa o del Soro el pequeño, el Alfredo Kraus de los trinquetes, y tenían el peso suficiente para que la gerencia, el dean del cabildo encargado de la administración, atendiendo al nombre de D. Arturo Tuzón, fuese sensible a sus opiniones o recomendaciones. Eran tempos sin redes sociales, esas en las que indocumentados alcanzan niveles de autoestima a base de insultar y meter baza en toda polémica. Entonces, en aquellos no tan lejanos años, se valoraban como merecían las opiniones de quienes alcanzaban el grado de conocimiento tras muchos lustros acudiendo diariamente para ocupar asiento en la sala, notablemente mejorada y protegida tras las reformas del mecenas renacentista José Luis López. Una muy mayoritaria parte del cabildo catedralicio y de colegio cardenalicio apoyaría su candidatura al papado. A fin de cuentas, y por lo que hemos visto y vemos, su proclamado agnosticismo no es incompatible con tan alta dignidad.

El próximo domingo, en la plenitud de las fiestas de bienvenida de la primavera, que en Valencia se manifiesta pegando fuego a lo viejo para comenzar con renovando espíritu un nuevo ciclo vital, la pilota valenciana abrirá las puertas de su catedral para alabar a los nuevos valores que llegan para renovar el compromiso heredado. Peregrinan diariamente proclamando el evangelio de nuestro deporte desde La Marina y l´Horta, desde el Camp de Morvedre y el Camp del Túria. Comenzaron su formación en los templos pelotísticos de sus pueblos, calles y trinquetes regentados por altruistas catequistas de sus clubes y acabaron recibiendo la bendición del cabildo catedralicio de Pelayo y otras iglesias, ermitas y colegiatas. El coro de fieles los recibirá con cánticos de alegría pues son los dignos continuadores de aquellos que gozan de su propia capilla en las alturas: Nel, Quart, Juliet, Rovellet y Genovés y de aquellos otros que sin lucir sus rostros están grabados en la memoria colectiva de la feligresía.

Giner de Murla y Nacho de Beniparrell medirán sus conocimientos junto a José Salvador de Quart de les Valls, Conillet de Orba y Monrabal de Vilamarxant. Todos han superado el grado de licenciatura en el arte de los trinquetes valencianos, con nota sobresaliente. Su carrera, la de todos ellos, está marcada por las enseñanzas clásicas, con las dosis elevadas de barroquismo musical que hace gozar a los sentidos de quienes viven en el misticismo. Ninguno de ellos golpea a la pelota, pues saben que una caricia rendirá su voluntad. Será una mañana de exaltación a la espiritualidad que emana de estos artistas consagrados a enaltecer la belleza de la pilota valenciana en su expresión más sublime.