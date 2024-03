Pon un ‘CIO’ en tu vida

Hace unos días, cuando conté en una clase que me había tocado presentar un evento enfocado a los CIO (Chief Information Officer o responsable de los sistemas y de las tecnologías de la información), el director general de una empresa mediana valenciana me lanzó, con cierta sorna, que eso del CIO no era más que una excusa para que el director de sistemas pudiese pedir más pasta. Que esos perfiles no tienen razón de ser en una empresa como la suya. Y no le falta razón cuando habla de la falta de acomodo de un perfil así en una empresa como la suya. El problema es que una empresa como la suya tiene los días contados.

En el dinámico escenario empresarial actual, donde la digitalización se ha convertido en una pieza angular para la supervivencia y prosperidad, las empresas valencianas de tamaño medio se enfrentan a un reto ineludible: la transformación digital (y mi alumno es consciente de ello; si no, no lo habría tenido yo en una clase enfocada a la digitalización de las pymes).

Pero esta evolución, lejos de limitarse a la mera adopción de nuevas tecnologías, implica una reinvención profunda de procesos, estrategias y, fundamentalmente, de la cultura corporativa. Y es precisamente en este contexto, en el cual la mayoría de empresas valencianas carecen de una cultura digital arraigada, donde tiene sentido plantearse la necesidad de contar con una figura como el Chief Information Officer (CIO). Este es un rol relativamente reciente en empresas de tamaño medio que ha experimentado una evolución crucial, pasando de ser el responsable de sistemas de información a convertirse en un estratega de la cultura del dato y un catalizador de la transformación digital. En un entorno donde la información se ha convertido en el activo más valioso, el CIO podría erigirse como el arquitecto de una cultura que entiende y utiliza los datos no solo para optimizar operaciones, sino para anticipar tendencias de mercado, personalizar servicios y, en última instancia, generar valor añadido.

La transformación digital no es, por tanto, una cuestión de herramientas, sino de mentalidad. Aquellas empresas, especialmente las de corte más tradicional y menos afines a la digitalización, que carecen de un liderazgo tecnológico fuerte, corren el riesgo de quedarse atrás. La figura de un CIO, con su comprensión tanto de los aspectos técnicos como de las necesidades del negocio, se convierte en un pilar fundamental para evitarlo. Su capacidad para traducir los objetivos corporativos en soluciones tecnológicas efectivas y para promover una cultura organizativa que valore y utilice los datos de manera estratégica, es lo que puede marcar la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento.

A fin de cuentas, en una empresa que aspire a ser digital en lo cultural –si quiere sobrevivir en el siglo XXI debería ponerlo en mayúsculas en su plan estratégico– la tecnología es una plataforma al servicio de las áreas de negocio. Una plataforma tecnológica sólida permite responder con rapidez a los cambios del mercado, personalizar ofertas y competir en un terreno cada vez más dominado por la velocidad y la personalización. Por eso las organizaciones requieren de perfiles que impulsen la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas y favorezcan la creación de un ecosistema digital que facilite la innovación, la colaboración y la agilidad en la toma de decisiones.

Quizá no sea factible incorporar un perfil así para todas las empresas del ecosistema valenciano. Pero sí debería ser prioritario para todas buscar la manera de contar con esa visión digital de una manera u otra. La solución puede pasar por buscar apoyo externo para desarrollar e implantar esa cultura del dato. La contratación de consultores especializados o la formación intensiva de talento interno en las intersecciones entre negocio y tecnología pueden ser pasos decisivos en este sentido. Asimismo, departamentos como marketing, tradicionalmente menos tecnificados pero cada vez más vinculados al entorno digital, pueden beneficiarse de esta perspectiva, integrando análisis de datos en sus estrategias para lograr campañas más efectivas y personalizadas.

Concluir que la tecnología, por sí sola, es el motor del éxito empresarial sería una simplificación excesiva. La clave reside en la estrategia de negocio y en cómo esta se sirve de la tecnología para alcanzar sus objetivos de manera más eficiente. En este escenario, el CIO –o sus equivalentes sustitutivos a tiempo parcial– emerge como la figura capaz de ofrecer esa visión híbrida que integra tecnología y negocio, convirtiéndose no solo en un catalizador de la transformación digital, sino en un estratega esencial para el futuro de cualquier empresa valenciana que aspire a sobrevivir y progresar en la era de la Inteligencia Artificial.