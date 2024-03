La política ante el diván

Qué dirá la historia de mí?» Ésta es la pregunta que le planteó Pedro Sánchez cuando Màxim Huerta entró al despacho de la Moncloa para comunicarle su dimisión como ministro de Cultura y Deporte después de una semana en el cargo. Era el 15 de junio de 2018 después de que saliera adelante su moción de censura contra la corrupción del PP presidido por Mariano Rajoy. Sánchez puso el listón muy alto, y debería ser así para todos aquellos que creemos en la democracia, cuando el 9 de febrero de 2015 en una entrevista en Telecinco dijo lo siguiente: «Es inmoral tener al número tres de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esta persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva». Se refería al entonces número 3 de Podemos Juan Carlos Monedero. Más tarde dimitió de todos sus cargos produciendo la primera fuga de agua hasta casi su desaparición en la actualidad. Estos días me pregunto qué diría hoy Sánchez si a la oposición le llega a estallar un caso de corrupción como el que tiene entre manos. Invito al lector a que acuda a la hemeroteca y se traslade al 2014 para comprobar qué decía Sánchez del caso ébola, ¿se acuerdan?, y de su única víctima, un perro llamado Excalibur. Pidió la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y comparecencias urgentes de Mariano Rajoy en todos los estamentos y medios por haber. Pero cuando se enfrentó a Rajoy con el caso Gürtel de trasfondo, yo, de Tellado sería más prudente con las acusaciones que vierte, siempre justificaba su argumentario contra la corrupción con noticias y portadas principales de los medios, de todos los colores, sobre todo, de El Mundo. Y resulta que ahora, por arte y birlibirloque, dichos medios no dicen la verdad porque trabajan para esa nueva entidad etérea política llamada la fachosfera. Lo hacen, precisamente, desde la publicación del sumario del Caso Koldo, de igual forma que con la Gürtel, sin más ni menos. Si todavía alguien ha olvidado que la prensa es el cuarto poder de todo sistema político que tiene como función vigilar a los poderosos, que disimule, que mire para otro lado, pero esto es, por ahora, una democracia, y dentro de unos meses, saltará otro caso publicado por los mismos medios que hoy están arrojando luz sobre la compra presuntamente irregular y delictiva de las mascarillas en plena pandemia. No lo olvidemos.

Desde que escuché, en boca de Huerta, la pregunta que le hizo Sánchez, he sabido que iba a traspasar todas las líneas rojas que existen por mantenerse en el poder. Es un super viviente, sí, pero al precio que sea. Y ese discurso de que venían a limpiar de corrupción la vida política se ha convertido en un bluff, en una medalla oxidada. La amnistía de Sánchez se opone al fundamento de la moción de censura que presentó en 2018. La amnistía coge fuerza a partir de la rebaja de las penas del delito por malversación de fondos públicos para llevar a cabo el procés adaptando las penas a los intereses de quienes delinquieron, transfigurando el Código Penal en moneda de cambio para amnistiar los delitos de la corrupción económica del independentismo. Javier Cercas, catalán y de izquierdas, lo explica a la perfección. No estoy diciendo nada que no esté publicado. Cuando Yolanda Díaz dijo hace apenas unos días que «exijo que ningún político corrupto en este país sea indultado», me tuve que frotar los ojos y me dije: ¿está tumbada en el diván y está diciendo lo que realmente piensa? ¿Cómo son posibles estas palabras cuando la Vice presidenta del Gobierno votó a favor de una ley de Amnistía en un consejo de ministros que asumía y toleraba la malversación de fondos públicos? Todo se entiende, si hay un terrorismo amnistiable, ergo, habrá una corrupción indultable. ¿Por qué la causa de la Amnistía es única? ¿Hay privilegios, entonces? ¿Ya no somos todos iguales ante la ley? ¿Pero no se luchaba contra la corrupción de la derecha? ¿No es Junts de derechas? La política ante el diván. ¿Respuestas? Seguiremos informando.