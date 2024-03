Oportunisme polític

Mentre l’atenció de l’opinió pública valenciana se centrava en els successos esgarrifosos que ocorrien a la comarca de l’Alt Palància amb un incendi que afectava milers de veïns i obligava a desallotjar-los per a salvar-los la vida, un diputat valencià no tenia una altra idea que publicar una fotografia d’allò més bonica des d’on es veia una posada de sol espectacular des de la balconada del seu apartament a la platja.

Mentre desenes de persones vivien la por des d’aquell tren que, inexplicablement, s’endinsava en el túnel del terror del foc, sols evitat en els darrers minuts, eixe polític fruïa d’uns dies d’esbargiment i diversió.

Mentre es cremaven més de 32.000 hectàrees de terreny forestal de les comarques castellonenques, eixe polític feia públic en què dedica eixos dies d’agost que va assolar bona part del nostre territori, amb uns danys ecològics immensos.

Si volia demostrar que no té cap problema ni embut per demostrar la seua capacitat econòmica, ho va aconseguir i, alhora, va exterioritzar que no té cap empatia envers les persones que han patit una desgràcia. El forn no era per a orgues, però eixe polític devia estar ben estovat al seu sofà de la platja.

Sortosament, eixe mateix polític, el partit del qual abans era a l’oposició i ara al govern, no ha fet cap publicació inapropiada mentre es cremava la finca de Campanar, l’incendi més gran i més greu de la història del cap i casal, en el qual van perdre la via deu persones.

De ben segur, s’ho ha pensat millor i ha deixat les frivolitats i les bajanades per a una ocasió millor.

O, potser, no ha coincidit que era agost i no es trobava al seu apartament d’estiu des d’on les desgràcies i les malifetes que es produeixen al seu voltant es veuen amb un altra perspectiva o, potser, depèn d’on estiga el seu partit, al govern o a l’oposició.

Els dies i les setmanes següents a l’incendi de Bejís i els seus voltants es van caracteritzar per un augment de la temperatura política que va aprofitar l’ocasió per escometre contra el Govern de la Generalitat pel que considerava deficiències en la gestió, tant en la prevenció de l’incendi com en les errades que s’hi van produir, al seu parer, sobre el terreny.

La funció de l’oposició és, per descomptat, fiscalitzar el treball d’un govern per advertir-li les errades i les clavades de pota que haja pogut cometre. Tanmateix, sempre ha d’haver una línia roja que mai no s’ha de traspassar per no caure en la demagògia i en la indecència política, dos ingredients que cal bandejar.

Són aliens a qualsevol tipus de societat sana i constructiva on els polítics ajuden a millorar la realitat, mai a aprofitar-se’n tot i que puga resultar-ne molt llaminer.

En contrast amb el que va ocórrer amb l’incendi de Bejís i la resta de municipis afectats en agost de 2022, inclòs el tren, el succés de l’immoble cremat de Campanar no s’ha caracteritzat per una cascada inesgotable de declaracions per part dels partits de l’oposició per traure’n un rendiment o rèdit polític.

Ans al contrari, més aïnes han anunciat que es posaven a disposició dels respectius governs de l’Ajuntament de València i de la Generalitat, respectivament, per ajudar en tot allò que es poguera considerar com a necessari. No sé si ho fan per convenciment o perquè encara no s’han adonat que són a l’oposició o, fins i tot, es troben immersos en lluites internes.

I, la veritat, l’opinió pública sempre agraeix que els nostres polítics es dediquen tots a treballar en una única direcció en comptes de mamprendre’s a insultar i llançar-se retrets que, en cap cas, serveixen per avançar.

Per a molts dels nostres polítics, es molt fàcil la crítica en determinades situacions on es juga amb el sentiment de les persones sense pensar-hi en res més. El que cal és fer-hi una investigació seriosa i completa i, finalment, depurar-ne les responsabilitats dels anys en què qualsevol volia fer-se ric al món de la construcció a costa de reduir despeses relacionades amb la seguretat de les persones.

De ben segur, serà el més profitós i el que la gent més agrairà.