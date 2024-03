Almeida farà a Ayuso fallera major?

Com que estem en uns dies marcats per la disbauxa i la follia, no vindrà d’un pam una mica d’esbojarrada ficció (o no!) com a teràpia per tal d’afrontar la cada vegada més perllongada festa josefina. I és que les falles d’enguany tenen un protagonista especial, provinent de fronteres valencianes enllà. Els informatius se n’han fet ressò de manera incisiva.

Amb total altaneria, l’alcalde madrileny, de visita a la seua col·lega de València, ha tingut la impresentable ocurrència de dir que està disposat a plantar una falla en el centre de la capital del regne, després d’haver-hi disparat una mascletà monumental en les proximitats del riu Manzanares, no fa gaires dies. L’espanyolització de les tradicions perifèriques no té límits i avança com la pólvora!

I el senyor Almeida seria capaç, fins i tot, de vestir la senyora Ayuso de fallera major, si el guió els ho requereix, per convertir la seua colonial metròpoli en la millor terreta de les flors, de la llum i de l’amor. I si Madrid és Espanya i Espanya és Madrid, València i les falles també en formen part, d’alguna manera, de Madrid, fagocitades sense que a la classe política en general i a la periodística en particular se’ls regire l’estómac o se’ls encenga la sang.

Per a què Madrid puga arrabassar millor la nostra festa per excel·lència, el consistori de la senyora Català ha tingut l’explosiva idea de substituir les músiques en valencià per d’altres cantades amb la llengua de l’imperi. I eliminar –per a ofrenar noves glòries a Espanya– la que s’havia convertit en l’himne oficiós de la festa: València en falles –peça de Vicent Ramírez–, versionada per Bajoqueta Rock.

El PP i Vox ho tenen claríssim: volen botar foc als vestigis musicals valencians i a la diversitat d’estils introduïts pels governs del Botànic. Quins temps aquells en què al balcó de l’ajuntament del cap i casal es podia escoltar Al Tall, La gossa sorda, Obrint Pas o Els Pavesos. Si això no és censura pura i dura, que vinga Sant Josep i que ho veja!

Tampoc no seria una idea desgavellada pensar en la formació d’una Junta Central Fallera madrilenya presidida per la hipertrofiada hidra de mil tentacles anomenada Florentino Pérez o per algun dels seus esbirros, com va fer en la valenciana l’omnívora família Roig i d’altres grans fortunes, acostumades a remenar les cireres pertot arreu.

I com a candidata a rebre l’ofrena de les flors, en tenen una de madrilenya tan distingida o més que la nostra Geperudeta: la Verge de l’Almudena, que compta amb un currículum de miracles considerable, figura ideal per a seguir impulsant les tradicions d’una Espanya catòlica, apostòlica i romana, com manen els cànons de la beateria.

Per a completar la mimètica assimilació de la triple simbologia de les tradicions valencianes amb les falles com a epicentre, Madrid també compta amb la seua recepta de paella amb xoriço inclòs –que pel que sembla en tenen de sobres!–, així com amb la seua emblemàtica Barraca –representada en ple centre de Madrid pel restaurant homònim– que decorada a la valenciana manera es manté viva prop d’un segle i no com la majoria de les nostres, ensorrades per l’especulació immobiliària en terres fèrtils de l’horta.