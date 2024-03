amnistia, i ara què?

AAlguns dels que ja tenim una edat aquestes setmanes recordem aquelles manifestacions de finals dels anys 70 al crit de «llibertat, amnistia i estatut d’autonomia», estàvem eixint dels sinistres anys del franquisme i ens conformàvem amb poc, clamàvem per la llibertat i com deia Paul Èluard «per damunt del silenci» escrivíem el seu nom als murs de la vella València, cridàvem per una amnistia que alliberés de les presons tots aquells que s’havien jugat la llibertat i la vida per les nostres llibertats, i desitjavem un Estatut d’Autonomia que, així ens semblava, ens menaria a viure a un País Valencià més lliure i més valencià. I aquelles demandes els mags de la política ens les van bescanviar per uns coloms que es van treure del barret de copa. La llibertat va quedar en una llibertat semi vigilada ara per una «llei mordassa» que sempre prometen derogar i mai tenen el valor de fer-ho, aquella amnistia no va fer net ni en la policia ni en la justícia i durant anys al front de les comissaries van continuar els que abans torturaven dissidents, i tampoc es va fer net entre el personal togat, de la nit al matí els jutges franquistes del Tribunal d’Ordre Públic passaren a ser jutges de l’Audiència Nacional. I l’Estatut, els Estatuts, van acabar en una «barra lliure» de «café para todos» on l’Estat, com la Banca als casinos, sempre guanya.

Per alguns, el PP i l’extrema dreta, amb aquella amnistia d’octubre del 77 era el punt i final, no estaven ni estan disposats a més lleis d’amnistia, excepte si es tracta d’amnisties fiscals que permeten als seus blanquejar legalment els diners evadits del Fisco. Aquest estiu Pedro Sánchez, davant la necessitat dels vots de l’independentisme per continuar presidint el Govern espanyol, va virar de pensament i va començar a parlar d’una amnistia que permet tornar a Catalunya el President Puigdemont i la resta de polítics catalans exiliats i, a més a més, deixe lluny de la justícia a més d’un miler de ciutadans que tenen a sobre l’espasa de Dàmocles d’una Justícia espanyola enemiga declarada de l’independentisme. Des de Waterloo van recollir el guant i es van iniciar unes converses, també amb ERC, que han fructificat la setmana passada amb l’aprovació per la Comissió de Justícia del Congrés d’una llei d’amnistia que intenta solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya que Mariano Rajoy, en lloc d’intentar solucionar políticament, deixà en mans de jutges com Llarena, García-Castellón o Marchena.

Bé, si no passa res, en uns dies el Congrés aprovarà la llei i ja tindrem l’amnistia en un llarg camí que la durà, després de dos mesos congelada al Senat per decisió del PP, a les pàgines del BOE. Però que ningú pense que l’aplicació d’aquesta llei, que fa treure foc pels queixals a la dreta extrema, el PP, i a l’extrema dreta, els seus socis de VOX, va ha tindre un camí fàcil. Les forces de la Brigada Aranzadi i les de la Brunete Mediàtica van a fer tot el possible per posar pals a les rodes d’una llei que podria ser un bon inici perquè les aigües tornessin a la calma d’abans que el PP deixara en mans de la Justícia la resolució d’un conflicte polític. Sempre he dit que «la llei no diu el que diu, sinó que diu el que els jutges vullguen interpretar que diu». No tindria que ser així, però les últimes actuacions d’alguns togats, com García-Castellón, traient-se de la bocamànega de la toga irreals interpretacions de què es terrorisme per poder deixar fora de la amnistía a alguns polítics catalans, o veient tothora espies russos amagant-se entre els quioscos de les Rambles així m’ho fan creure. Benvinguda amnistía, el camí serà llarg i feixuc.