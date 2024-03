Quin mon deixarem!

Putin ha guanyat les eleccions i es mantindrà al poder de forma absoluta i sense oposició fins a l’any dos mil trenta. I a qui isca per a fer-li oposició no tindrà cap dubte en acabar amb ell com ha fet amb Navalny, per exemple.

A la guerra d’Ucraïna no sembla que hi haja solució a curt o mitjà termini i els fons dels Estats Units van a veure’s compromesos si guanya Trump el novembre que ve, fet que resulta bastant probable per la mala gestió que Biden està fent sobre el conflicte de Gaza. I prou gent dels seus votants ja li ho està fent pagar a les primàries del seu partit.

Mentre Trump amenaça amb un bany de sang si aplega al poder i en indultar tota la gent que va participar en l’assalt al Capitoli.

La gent mor a Gaza sense que ningú li pare els peus a Netanyahu que el que busca és l’extermini del poble palestí i l’ocupació il·legal de les terres palestines per part dels colons que estan igual o més assilvestrats que el mateix Primer Ministre d’Israel. Assassinen a dones i criatures que són el futur i és, precisament aquest futur el que vol segar d’arrels el genocida de Netanyahu.

I, per si faltava alguna cosa per acabar d’adobar-ho tot en l’aspecte bèl·lic, la ministra Margarita Robles parlant de la guerra com si no quedara altre destí que no fora eixe i alarmant innecessàriament a la població. Just en un moment que amb les històries polítiques internes ja en tenim prou i no necessitem més estímuls externs per a poder justificar l’augment de la despesa en material militar en lloc d’invertir en polítiques socials i d'habitatge que, malgrat les aparents bones dades d’ocupació, continuen deixant a molta gent obligada a pagar preus astronòmics per una habitació o per un infra habitatge sobretot a les grans ciutats.

Tampoc podem oblidar els “nostres” assumptes interns relacionats amb la presumpta corrupció tant del cas Koldo com el recentment aparegut de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid que, per tal de negar-ho tot i voler implicar directament a Sánchez, ha fet el més espantós dels ridículs a l’intentar defensar a la seua parella mentre ell reconeixia la seua culpabilitat en el tema de les mascaretes. Tot quan encara estava per eixir el tema de l’intent de vendre vacunes a Costa de Marfil per un valor quatre vegades superiors al preu original. I continua sense passar res al PP entestat com està a voler implicar a l'esposa de Sánchez en un tema de corrupció quan l’Oficina de Conflicte d’Interessos ha arxivat la denúncia del PP contra Sánchez pel cas d'Air Europa on volen involucrar a Begoña Gómez, esposa del president.

Com deia la setmana passada, el PP torna a veure la palla a l’ull aliè i no la biga en el propi en temes de corrupció, perquè el del Maserati de la parella d'Ayuso és de traca.

I això per no parlar de “les formes” del seu cap de comunicació amenaçant a un mitjà de comunicació que “no els balla l’aigua” en enfonsar-lo quan va destapar la segona part de la trama del cas de corrupció de la parella d'Ayuso. Tot un exemple de “matonisme” mediàtic propi dels capos de les màfies que, com podem veure, ja s’està instal·lant a la Comunitat de Madrid.

No tinc massa esperança en què el món que deixem als que venen darrere siga, ni de lluny, millor que el que vam rebre nosaltres.

El que sí que tinc clar és que la mediocritat i el grau de misèria en política serà prou pitjor que la que van intentar construir tantes dones i homes amb la seua il·lusió i bons desitjos quan el dictador feixista agonitzava, tot i que fora al seu llit. I això no és cap bona notícia.