Agua para la paz

Es el lema que Naciones Unidas (NU) ha seleccionado para celebrar el día mundial del agua. Atribulada, como todos, por las guerras en Ucrania y Gaza, NU ha incluido en el lema la palabra hoy más anhelada, paz. Y aunque en un contexto distinto, un marco geográfico menor y sin que sea una guerra, tampoco estaría de más que esa palabra aterrizase en la crispada política española. Pero claro, el lema no deja de ser una utopía. Difícil que el agua traiga la paz al mundo y difícil también que pueda serenar una política basada en el «y tú más». No importa ser más virtuoso, sino menos corrupto. Y claro, así nos va.

Pero volvamos al agua que, sin duda, ha sido, es y será fuente de conflictos y, a veces, hasta de guerras. Lo evidencia el origen de la palabra rival, del latín rivalis, para designar a los habitantes de las dos orillas de un río (rivas) del que se disputaban el agua. O el conocido refrán de nuestros regantes, «l’aigua emborratxa més que el vi», que hace siglo y medio reformuló Mark Twain en la árida Arizona, afirmando que en esa tierra «el whisky is for drinking, water for fighting». Las disputas por el agua, intrínsecas al binomio condición humana - escasez de agua, siguen y seguirán. Los curiosos pueden conocer el estado del asunto en la web Water conflicts del Pacific Institute.

Hoy en España los mayores conflictos se dan entre autonomías, los rivales que hoy comparten ríos. Aunque ya lejano en el tiempo, entre los recientes, destaca el del trasvase del Ebro, cuyo debate final resumió la pregunta ¿trasvase o desalación? Hoy conviene recordar que se ha vivido sin el trasvase y que la mayoría de las desaladoras construidas han estado paradas, o casi paradas. Ya nada queda de aquella agria discusión. Un recordatorio que, dicho sea de paso, no pretende activar aquel inútil debate. Pero, puesto que hablamos de conflictos, hay que recordarlo. Sirve también para justificar la necesidad de la eficiencia, condición necesaria, pero no suficiente, para resolver los problemas del agua.

Y no lo es porque sin agua, nada hay que gestionar. Por ello hay que seguir trabajando para incorporar nuevos recursos que compensen el retroceso, inherente al cambio climático, de los tradicionales. Pero hoy una política del agua que no esté presidida por el rigor y la eficiencia, está abocada al fracaso. Así lo evidencia un ejemplo de actualidad, la sequía de Cataluña. Con las reservas de sus cuencas al 15 %, (https: //sequera.gencat.cat/ca/inici/ ) las decisiones que se vienen adoptando permiten constatar las graves consecuencias de no haber apostado, pese a que estaban advertidos, por la eficiencia.

En efecto, la anterior sequía catalana finalizó en mayo de 2008 cuando unas oportunas lluvias acabaron con ella, mientras entraban en el puerto de Barcelona barcos cargados de agua procedentes de Marsella. Mucho se ha avanzado desde entonces porque hoy la desaladora del Prat, a la sazón en construcción, aporta 200.000 m3 diarios. Pero como la sequía es muy severa, se ha quedado corta, tanto que, siguiendo la estrategia de siempre, aumentar los recursos, se han previsto dos nuevas desaladoras, mientras se programa volver a traer agua con barcos, esta vez desde la planta de Sagunto.

Sin embargo, y a la luz de las acciones que se están tomando, poco se ha avanzado en la mejora de la eficiencia, particularmente en municipios medianos y pequeños. Las consecuencias, como cortar el agua en algunas poblaciones, son graves. Es una medida irracional exclusivamente debida a las elevadas pérdidas de las redes de esos municipios. En modo alguno es consecuencia de la falta de agua. Con los cortes ahorran agua las redes (dejan de fugar), pero no los ciudadanos. Y el remedio es peor que la enfermedad. El agua ya no es potable (sin hervirla, no se puede beber) mientras la red, con los cortes, se tensiona sobremanera, las averías se multiplican y, con ellas, las fugas. La estrategia de reducir la presión, aunque es mejor, sigue siendo una chapuza. Ambas se están aplicando en los municipios con un elevado nivel de fugas de sus redes.

También el racionamiento establecido denota ineficiencia. En la actual fase I, el límite fijado es 200 litros por persona y día, cantidad muy superior al actual consumo medio español (135 litros) y no digamos el que registran países nórdicos, como Holanda y Dinamarca (100 litros). Por ello, en sí mismo, 200 litros no es una restricción. Pero como esa cantidad también incluye las fugas (que, con la red todo el día presurizada, pueden llegar a superar el consumo de los ciudadanos), el racionamiento tiene truco. La suerte del ciudadano es función del estado de su red porque el agua que le queda depende de la eficiencia de su sistema. Para desacoplarlo habría que racionar su consumo, independientemente del estado de la red.

De este modo, además, se evitaría el tercer inconveniente, la restricción globalizada, el café para todos. Porque la disponibilidad del consumidor ya no sólo depende de la red. También de la actitud del resto de usuarios. Si yo gasto más, al vecino le queda menos. Pero claro, individualizar la restricción, controlando el gasto domiciliario, es viable si se es eficiente y se tiene el control del sistema. Y a la vista del Plan de Sequías puesto en práctica, no se cumple ni lo uno ni lo otro. Al menos en los municipios que aplican estas medidas.

Ser eficiente tiene, como quien estudia en busca de un futuro mejor, un coste y, al tiempo, requiere sacrificios. Pero el objetivo del político no es educar a la ciudanía sino gobernar, lo que exige no incomodar a la mayoría y anteponer el corto al medio-largo plazo. Por ello nadie se atreve a subir el precio del agua y así poder mejorar la eficiencia. En definitiva, con el agua no llegará la paz pero, sino se hace lo que se debe, sí puede traernos agrios conflictos. Y el cambio climático ya está ahí. Conviene, al menos hoy, día mundial del agua, pensar en ello.