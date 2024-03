Aquest era el cartell que hi havia a la porta d’una botiga d’un poble de Málaga. Ens ho contava als monjos (ja fa molts anys), amb la seua gràcia habitual, el bisbe Ramon Buxarrais. I és que en visitar un poble malagueny, el bisbe d’aquesta diòcesi va vore a la porta d’una botiga el cartell: “Capancalá”. Buxarrais, encuriosit per aquesta expressió (que ell no entenia), va preguntar què volia dir. El rector del poble, que acompanyava el bisbe, li contestà que era una botiga que venia “Cal para encalar”. També conten que Miguel d’Unamuno va vore aquesta mateixa paraula a la porta d’una botiga (a Màlaga, potser?) i en preguntar què volia dir aquell nom, li van dir que allà venien calç per emblanquinar les parets.

He recordat aquesta anècdota que ens contà el bisbe Buxarrais, perquè l’indocumentat (i analfabet) Conseller d’Educació de la Generalitat del País Valencià, el Sr. Rovira (un cognom ben català que vol dir: lloc poblat de roures), fa uns mesos va entregar a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua uns consells, perquè aquest conseller vol un valencià “más cercano a la calle” (Levante, 23 d’octubre de 2023).

També el Sr. Juan Carlos Caballero, regidor de l’ajuntament de València (un altre indocumentat que es creu catedràtic de filologia), deia que “defenderemos el bilingüismo cordial, el valenciano de la calle, del que hablaban nuestros abuelos, el valenciano de Valencia y rechazamos la invasión del catalán en nuestra lengua”.

Tant el conseller Rovira com el regidor Caballero, haurien d’anar a Morella, Benicolet, Petrer, Mutxamel, Borriana o Cocentaina per vore com parlen els ciutadans d’aquestes localitats. O és que només és vàlid el “valenciano de Valencia”?

Si el Sr. Rovira vol un valencià “más cercano a la calle” i el Sr. Caballero vol “”el valenciano de la calle”, m’imagine que aquests dos personatges tan “eminents”, també voldran un castellà “más cercano a la calle” i per això mateix s’adreçaran d’immediat a la Real Academia de la Lengua (de la mateixa manera que el conseller ho ha fet amb l’AVL), per normalitzar expressions “de la calle”, com les següents:

Vamo pa dentro

Joer

Ezú, María i Jozé

Adió, mu buena

Vaya usté con Dió

Vamo pa casa

Usté dirá

Lo que ha pasao, ha pasao

Soy pastó d’ovejas

¿Nadie te ha dicho ná?

Hay un hombre herio a la puerta

Me tengo que i a Málaga

Me he acordao de ti

Mi hermana se quedó pasmá

¿Estás mejó de salú?

Buena noche a tos

Nozotros vamo a Graná

Eres un pesao

Estamo mu bien

Ná de ná

He pagao la hipoteca

Me he comprao un coche

Me tengo que ir yendo

Tengo treinta y tre año

Lo derecho de la mujere

¿Alguna pregunta má?

Se lo pido por favó

Ya viene pa cá

Niño vete pa llá

Te doy media guantá

¿Empezamo la reunión?

Me pezan lo año

La mujere valen muxo

E lo que hay

Somo mucho má que ellos

Estamo to el día esperando

El día diecisei de noviembre

Lo derecho humano

Eso es pa tí

Aquestes i moltes altres, són les frases que diu la gent, sobretot els andalusos, els extremenys i els murcians. Per això si els senyors Rovira i Caballero, com he dit abans, tenen la dèria de voler un valencià “más cercano a la calle” ¿demanaran a la Real Academia de la Lengua que aquestes paraules siguen incorporades al Diccionario de la Lengua Española, i que el rei les utilitze, perquè el castellà siga “más cercano a la calle”? Seria fantàstic que la pàgina web de la Casa Reial penjara el discurs de la Nit de Nadal del rei, així: “Epañole, felí Navidá”

¿Els senyors Rovira i Caballero demanaran a la presidenta de la Comunidad de Madrid i al president d’Andalusia que escriguen els seus discursos en un castellà “más cercano a la calle”? ¿I els acadèmics de la Real Academia de la Lengua recolliran aquestes expressions al Diccionario de la Lengua Española , o bé, com passaria, es riuran de l’analfabetisme dels senyors Rovira i Caballero?

Amb la seua ocurrència, del tot ridícula, el conseller Rovira i el regidor Caballero han mostrat dues coses. Per una part, l’odi que tenen a la nostra llengua en el seu intent de vulgaritzar-la i castellanitzar-la i per l’altra, la seua ineptitud més absoluta per a ser conseller, ni més ni menys que d’Educació i regidor de l’ajuntament del Cap i Casal del País Valencià.

Per cert: he trobat curiós el segon cognom del president de la Generalitat, Carlos Mazón Guixot, una paraula que el Diccionari Normatiu Valencià, en una primera accepció, ens remet a “Algepsot”, que és un tros d’algeps arrancat d’una obra o que s’ha endurit abans d’aplicar-lo. El seu segon cognom, “Guixot”, també té una segona accepció: “Garramanxo” o traç imperfecte de lletres escrites sense habilitat. Això és el que fa el Conseller d’Educació i el regidor Juan Carlos Caballero amb les seues ocurrències (“sense habilitat”), per buscar un valencià “más cercano a la calle”.

També, sense cap mena d’habilitat ni de sentit comú, el Conseller d’Educació ha dit una bestiesa més, i és que el valencià s’ha de promoure, però “no imponerlo”. ¿I als nostres alumnes, als instituts i a les escoles, no se’ls imposa el castellà, les ciències naturals, l’anglès, les matemàtiques o la literatura? ¿O és que aquestes assignatures són optatives i són els alumnes que decideixen lliurement si les estudien (en cas que vulguen fer-ho) i si no, no les estudien? Per això fa unes setmanes sabíem que “el valenciano puntuarà la mitad en las bolsas de Trabajo de Sanidad” (Levante, 26 de gener de 2024). I el castellà? Si un bon professional de la medicina de Londres, París o Roma no sabera gens ni miqueta de castellà, ¿la Conselleria de Sanitat li donaria una plaça de metge a Requena, Vinaròs, Oriola o Sogorb? Com n’és d’ignorant i de demagog el Conseller d’Educació!

Com abans, el govern valencià menysprea la nostra llengua. / J.M.Bausset

Davant aquesta situació de menyspreu a la nostra llengua per part del govern del País Valencià, una vegada més, desgraciadament, hem de lamentar el silenci còmplice dels bisbes valencians, incapaços de defensar el valencià davant la barbàrie del govern del PP i VOX, que promou el secessionisme lingüístic i intenta trencar la unitat de la nostra llengua. Els bisbes valencians recorden les paraules de Jesús: “Vosaltres sou la llum del món”? I també: “La veritat vos farà lliures”?

Afortunadament l’Església catalana (amb bisbes com Josep Pont i Gol, Ramon Masnou, Narcís Jubany, Ramon Torrella, Joan Martí Alanis, Joan Carrera, Jaume Camprodon i actualment amb els bisbes Joan Enric Vives i Joan Planellas), sempre ha defensat la nostra llengua i la nostra cultura, ja des del franquisme. Per això és lamentable que al llarg de la història, els bisbes valencians (a excepció dels bisbes de Sogorb-Castelló, Josep Pont i Josep Mª Cases), hagen estat incapaços de defensar la veritat, és a dir una qüestió científica (reconeguda per totes les Universitats del món), com és la unitat de la llengua que parlem de Salses a Guardamar i de Fraga fins a l’Alguer. Si en la seua irracionalitat, el govern valencià defensara que no existeix la llei de la gravetat, ¿els nostres bisbes també callarien?

Quan els bisbes de Nicaragua, amb valentia, han alçat la seua veu per protestar per les actituds despòtiques del govern de Daniel Ortega i de la seua dona, Rosario Murillo, ací, els bisbes valencians callen o riuen les gracietes d’un govern analfabet que va contra la ciència i que està perpetrant un genocidi lingüístic al nostre país. Cal tindre en compte, a més, en aquesta cursa d’analfabets, que el Sr. Mazón va anunciar, després de pactar amb VOX, que tancaria l’Oficina de Drets Lingüístics, malgrat que “la vulneració dels drets lingüístics al País Valencià han augmentat un 10%” (Vilaweb, 4 de desembre de 2023). I mentrestant, els bisbes valencians mirant cap a una altra banda. Clar, la seua actitud és més que coherent, perquè cal que recordem que els bisbes valencians també són responsables de la vulneració dels drets lingüístics que patim els cristians valencians al si de l’Església.

No conec la situació de les parròquies valencianes que celebren misses en la nostra llengua, però si que sé quin és el percentatge de misses en valencià a la parròquia de l’Alcúdia, el meu poble: de nou misses cada setmana, (sense comptar els funerals), només una, els diumenges a les 9 del matí (en el pitjor horari de totes elles), és en valencià. Els qui es vanaglorien de defensar el bilingüisme, ja m’explicaran com s’entén que a l’Alcúdia (i sense comptar les misses de funeral), només hi haja un 11% de misses en valencià. Això és el bilingüisme?

En la tònica de destruir el valencià, últimament hem conegut un nou atac a la nostra llengua, i és que el govern del PP-VOX destinarà els diners que s’atorgaven a l’Associació d’Editors del País Valencià, per promocionar el català (8000 euros) a l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats. ¿No tenien una altra partida pressupostària per a l’Escolania que la que estava reservada a l’AEPV?

Com abans, també ara hi ha qui menysprea el valencià / J.M. Bausset

Per altra part, que el PP i VOX a les Corts Valencianes hagen ignorat l’Any Estellés, és una mostra de l’analfabetisme d’aquests partits i l’odi que tenen al poeta valencià més gran des d’Ausiàs March.

I encara, l’última ocurrència, irracional, absurda i acientífica del govern valencià, serà la “futura llei de plurilingüisme” que aprovaran conjuntament el PP i VOX, i que consistirà en consultar “a les famílies la “llengua base” de la seua educació” (Levante, 21 de març de 2024). ¿I per què el PP i VOX no presenten una llei perquè les famílies dels alumnes puguen decidir si els seus fills fan matemàtiques o no en fan? A més, PP i VOX (en el seu odi malaltís pel valencià), registraran una llei de “llibertat educativa que recuperà les línies en castellà i en valencià”. I és que aquests dos partits no tenen cap altre objectiu que destruir la nostra llengua!

El que em dol és el silenci dels bisbes valencians davant les barrabassades del PP i de VOX. Segur que si aquests dos partits presentaren una llei per suprimir la religió a l’escola, els bisbes posarien el crit al cel. Però si es tracta de fer desaparèixer el valencià, desgraciadament, els bisbes no obrin la boca!

Finalment, que el PP i VOX vulguen presentar una nova llei per a la reforma d’À Punt, és preocupant i per posar-se a tremolar, tenint en compte que la proposta electoral de VOX era acabar amb À Punt, com també acabar amb el valencià.

Amb totes aquestes propostes indecents i immorals d’aquests dos partits (que són el pitjor atac contra el valencià des de Franco), no puc si no recordar les paraules del bon rei, Jaume I: Vergonya, cavallers, vergonya!

I és que és una vergonya que el govern valencià, que hauria de promoure i defensar la nostra llengua, fa tot el contrari, intentant destruir-la i fer-la desaparèixer, començant pel president Mazon i els seus consellers, que no parlen mai valencià.